小三通25週年！邱垂正：已不只是簡單的交通航線 而是3環相扣兩岸關係

大陸委員會主任委員邱垂正。（資料照片） 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 大陸委員會主委邱垂正今（23）天赴金門出席在金門大學舉辦的「小三通」25週年未來展望座談會致詞指出，25年前，「小三通」在高度不確定與不被看好的情況下仍能穩步向前，走到今天，已不只是一條簡單的交通航線，它已是政府循序漸進推動和平穩定兩岸關係的重要一環，也是促進金門、馬祖地區繁榮進步的關鍵一環，更是維護國家安全與落實安全管理的必要一環，三者已環環相扣，相互影響，三位一體！

邱垂正說，展望未來，「小三通」將持續提供往來兩岸旅客更安全、便捷、舒適且優質的服務，為金馬地區帶來繁榮、健康與永續的發展。同時，在面對中國所帶來的安全挑戰、統戰吸納與滲透分化，我們更期待透過中央與地方政府的緊密合作，中央和地方一條心，凝聚團結韌性，共同維護兩岸和平穩定，守護中華民國、以及自由民主的生活方式。

回顧「小三通」四分之一世紀的發展歷程，從時間縱軸來看，邱垂正將其分為三個階段，「小三通」一路走來遇到各種困難和挑戰，除了要克服整體兩岸關係的情勢、兩岸互動溝通不確定因素、面對SARS、COVID-19疫情影響，甚至遭受兩岸直航競爭威脅產生邊緣化風險，「小三通」透過中央和地方政府協力、大家共同努力都一一克服了，「小三通」有今天的成果，可說是「韌性治理」的最佳寫照。

第一階段是「小三通」的制度奠基期

自2000年起，政府著手推動「小三通」除罪化，逐步建立邊境管理與配套制度。在當時高度敏感的兩岸氛圍中，這一步並不容易，但中央與地方攜手合作，在維護國家安全、對等尊嚴原則下，逐步打造「小三通」相關制度，為後續運作打下穩固基礎。記得2001年開辦，當年「小三通」往返只有各1萬人，外界普遍不看好未來發展，這段由台灣方面所主導的「小三通」先行期，並未停滯，一直到2004年陸方才開始相向而行。逐年累積量能，逐步展現其韌性與穩定性。

第二階段是「小三通」發展考驗期

從2008年全面開放「小三通」中轉開始，原本認為「小三通」可以大步向前，但兩岸直航的快速發展，直航航點的快速營運，「小三通」失去了時間與成本的優勢，遭受到直航的邊緣化，「小三通」的發展受到直航的高度競爭，各界也開始擔心它的邊緣化，當時金門的產官學界十分擔心，因直航所帶來的邊緣化現象，開始提出「小三通」加值化對抗直航所帶來的邊緣化，因為「小三通」是結合陸海空交通方式的聯營模式，若沒有它的特色與優點，很容易被直航取代。

此外，更要結合金門的觀光資源與特色，才能避免過境不過夜或是過境不消費的窘狀。即便在全面開放中轉後至疫情前的這段期間，「小三通」的往返人次並未因「正常化」而出現爆炸性成長，也正提醒我們若未持續強化服務品質與吸引力、競爭力，「小三通」很容易在直航架構下被邊緣化。這段歷程，讓我們更清楚看見「質量並重」的重要性。

第三階段，則是疫情後的安全挑戰期

疫情結束後，逐步恢復「小三通」正常運作，但兩岸關係急遽變化，中共持續以軍機、軍艦擾台，並採取多元複合式的施壓手段，對區域安全與交流秩序造成衝擊，以及對金門、馬祖融合發展、滲透分化與統戰吸納，在這樣敏感複雜情勢下，「小三通」的穩定開航更不只是簡單的交通議題，更直接關係到國家安全、產業發展模式與自由民主生活方式的守護。此時此刻，更需要中央與地方政府展現高度共識與協調，團結韌性一條心，共同維護通航安全管理，共同守護中華民國，守護自由民主生活方式。

邱垂正指出，綜觀25年的歷程，隨著兩岸關係的起伏跌宕，從制度建立、實務磨合，到面對新型態安全挑戰，「小三通」始終是在風浪中前行，也在挑戰中成長。未來，我們期待「小三通」的輸運服務能持續精進，為旅客帶來更舒適、更安心的體驗；也期待中央與地方更加團結協作，讓「小三通」在確保國家安全與民主自由的前提下，邁向優質、永續、穩健的長遠運作。

最後，邱垂正感謝所有為「小三通」付出心力的同仁與夥伴，讓我們攜手以團結與韌性，迎向下一個更加穩健的25年。

今天出席座談會的還包括：金大副校長洪集輝、教務長蔡宗憲、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允，「小三通」創辦的元老與重要功臣楊肅元董事長、王水彰議長、陳朝金秘書長、林振查秘書長、陳世保秘書長、張瑞心秘書長、王中聖總經理等。

