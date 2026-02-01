小三進門嗆「跟妳尪激戰半年」 元配怒告被悔過書害慘

小三登門嗆與尪激戰半年，元配怒告卻被悔過書害慘。（示意圖／翻攝自pexels）





高雄一名人妻A女與丈夫B男結婚多年，後來卻是由小三C女於2023年聖誕節時，登堂入室告知早從2023年6月起，就與她的丈夫發生多次性行為。事後C女卻又因為B男提分手心有不甘，跑到A女與B男的住家噴漆報復。

根據判決書記載，A女表示，C女於2023年的聖誕節，跑到她家跟她說，與B男交往中，從當年6月開始就發生多次性關係，希望能夠把B男租借給她。A女後來向B男求證獲得證實，大受打擊深感痛苦，但仍努力維持爭婚姻關係。

C女後來遭到B男分手，卻因此心有不甘，於是跑到A女與B男的住家噴漆報復，並且在鄰里間散播B男外遇的言論，還對A女與B男的成年子女，提告「妨害自由」、「恐嚇」等罪名。A女不堪受辱，也對C女提告求償200萬。

法官認定，C女侵害配偶全情節重大，判賠40萬元「精神慰撫金」給A女，但是因為B男屬於與C女共同侵害A女配偶權的「連帶債務人」，加上B男有寫悔過書，載明如再犯，願意賠償全部財產，形同和解，所以最後C女的賠償金額為20萬元。全案可上訴。

