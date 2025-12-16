小三邀台積電2寶爸激戰！傳訊「想被你吃掉」遭正宮抓包

社會中心／楊佩怡報導

台積電一名員工小明（化名）在派駐美國期間，與當地女同事小美（化名）發生婚外情，小明回台後立刻與正宮離婚，正宮立刻提告並要求賠償精神慰撫金120萬元。高雄橋頭地方法院近日一審宣判，認定兩人共同侵害配偶權且情節重大，判決小明及其外遇對象小美須連帶賠償前妻新台幣 40 萬元的精神慰撫金。





台積電男員工出差時出軌小三，正宮一看對話內容立刻離婚。（示意圖與本事件無關／翻攝自TSMC）

根據判決書指出，正宮（原告）主張丈夫小明與她在2011年結婚，育有2名子女，原本婚姻幸福美滿；但小明確在2024年的5月至8月期間，受台積電指派至美國亞歷桑納州鳳凰城晶圓廠出差時，出軌了小美（被告）。小明出差回國後，雖有和一家人去日本玩，但其間卻和小美頻繁連絡。某天正宮無意間看到丈夫手機，赫然發現丈夫與小美有大量親密對話，這才驚覺丈夫於婚內出軌。

法院查閱兩人對話紀錄，確認小明和小美是在小明婚姻關係存續期間就已交往。對話內容包括互相傳達「我還是很愛你」、「我也愛你」、「我只是好想你」等親密訊息。小美更曾向小明表白：「你是我離婚 5 年後第一個正式交往對象」，並詢問小明：「你來時，一部份時間我們可以發生親密關係嗎？」，小明則回覆「這還需要問嗎，我很想妳」。不僅如此，小明還曾傳訊給小美「晚餐跟孩子吃燒肉，變身肉食性動物，但我最想把妳吃掉」，小美羞回「我最想被你吃掉」，小美還曾說「Honey的胸肌好結實…為什麼突然說愛死我了？害羞；這樣我會整晚睡不著」，鹹濕對話內容，讓正宮看不下去。

小三還傳訊問出軌丈夫說「我們可以發生親密關係嗎？」，出軌丈夫則回「這還需要問嗎」，鹹濕對話全曝光。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

然而，小明和小美卻辯稱，兩人只是同事與朋友關係，反控正宮提出的LINE 對話紀錄是非法取得，不應作為判決基礎。甚至稱小美久居歐美，對友人表達情感的習慣與台灣文化有差異，並非情愛關係。不過，法官審酌後認為，兩人對話已明顯逾越一般社交分際，且小美早知小明有家室，仍執意要交往。正宮與丈夫是在2024年8月底簽署離婚協議書並辦理登記，法官認定被告的行為共同破壞了原告的婚姻與家庭生活，情節重大，構成侵權。

對於手機對話紀錄，法官認為正宮是在婚姻關係存續期間，因夫妻關係知悉密碼而使用手機，並非以限制自由或違反社會道德手段取得證據，因此認定對話紀錄具有證據能力。至於小明提出的文化差異抗辯，法院則不採信。最終，高雄橋頭地方法院考量雙方身分、經濟能力及侵權行為的態樣，裁定小明與小美須連帶賠償精神慰撫金40萬元，可上訴。

