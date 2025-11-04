小三陪吸毒猝死！《大和拜金女》押尾學見死不救遭逮 出獄11年首談獄中生活

押尾學如今白髮蒼蒼。翻攝自X、IG



日本男星押尾學（Osawa Manabu）曾是日劇圈炙手可熱的男神，演出《大和拜金女》、《戀愛革命》等作品，並與女星矢田亞希子奉子成婚。然而，他2009年與酒店女公關吸毒導致對方猝死，因延誤報警及湮滅證據被判刑3年6個月，從此星途全毀。出獄11年後，他首度接受節目專訪，罕見回顧獄中生活與過去荒唐歲月，坦言「那是我人生最漫長的四年」。

押尾學在2009年與銀座女公關於六本木高級公寓吸食搖頭丸，女方身體不適倒地，他卻因為害怕曝光而未即時求救，最後女方身亡，他被控遺棄致死與違反《麻藥取締法》，還試圖銷毀證據、推卸責任，被法官認定行為惡質，遭判刑入獄。

他在2012年3月底服刑，至2014年12月假釋出獄。出獄後曾嘗試復出演藝圈卻屢遭拒絕，如今47歲的他已轉行經營廣告相關事業，育有一子，生活相對平靜。

押尾學在節目《Doping Talking》中透露，他在獄中主動申請廚房工作，每天凌晨4點起床，為近1000名受刑人準備三餐，只為能「每天洗澡」，因為那是監獄裡唯一能天天洗澡的工作。起初，監獄管理員懷疑他撐不住，但押尾學反駁：「拍戲也常四點開工，我習慣了。」他從未遲到，工作勤勉，最終因表現良好獲提前10個月假釋。

如今的押尾學滿頭白髮，氣質轉為沉穩。他在節目中提到，出獄後成立廣告公司，專注於幕後事業與家庭生活。回憶演藝巔峰期，他透露：「即使狀況不好，每月收入也有200萬日圓（約台幣40萬元）。」

談及過往情史，他含蓄笑說「不能講名字，但確實有許多緋聞」。他也暗示日本娛樂圈「黑暗面」深重，主持人聽後驚呼：「這段不能播，講了會被抓！」

押尾學現年47歲，重返螢光幕首度正視過錯，他說：「我無法改變過去，但我能選擇活成一個更好的人。」節目主持人也表示，眼前的他「精神很好，也過得幸福，已不再是從前那個人」。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

