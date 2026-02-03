「小三風波」燒法院！蕭大陸、侯怡君齊喊「交往沒重疊」 舊情人狠嗆說謊
藝人侯怡君2021年宣布與蕭大陸結婚喜訊，卻遭蕭的前女友張金鳳指控為「小三」，檢察官認定此事純屬私德問題，依誹謗罪嫌起訴張金鳳。侯怡君、蕭大陸今（2/3）日出庭作證，兩人齊喊是拍攝連續劇《九龍傳說》末期才交往，稱當時蕭、張兩人已分手。但張金鳳左嗆蕭大陸「講的沒一句真話」，右嗆侯怡君最初還親切喊她「大嫂」，事發後卻意圖形塑輿論，說她才是真正的第三者。
本案源於2021年7、8月間，張金鳳頻頻上電視節目指控侯怡君介入她和蕭大陸的關係，還稱自己是因為遭侯怡君騷擾「太嚴重」才現身爆料。侯怡君認為遭汙衊提告，檢察官認為，侯怡君雖然是演藝人員且有一定知名度，但有無介入他人感情純屬私德問題，與公共利益無關，認為張金鳳只是想透過毀損侯怡君名聲，表達不滿，依《刑法》誹謗罪起訴。
台北地院今（2/3）日傳喚侯怡君、蕭大陸出庭作證，兩人異口同聲說事隔太久，無法記清當時交往具體時間，但約略是《九龍傳說》播出末期才交往。蕭大陸則給出「2020年12月」這個時間點，稱《九龍傳說》拍攝約一個月左右，就已和張金鳳提分手，還說兩人有很多紛紛擾擾，感情早已走到盡頭。
張金鳳的辯護律師質疑，蕭大陸在地檢署作證時，說自己和張金鳳交往7年，但事發時發的聲明卻寫12年，詢問他到底是多久？蕭大陸兩手一攤說，除非他有意去預謀，否則時間點他不會記那麼清楚，承認可能說錯。但他強調，和張金鳳、侯怡君交往的時間沒有重疊，因為他會自我約束、從不和拍戲對象搭上關係，稱他和侯怡君是在《九龍傳說》開拍約7、8個月以後才交往。
蕭大陸更爆料，他剛和張金鳳在一起時，還有個「姓潘的」拿刀恐嚇他，自稱是張金鳳男友，認為張對感情的看法，都只講對自己有利的話。
但張金鳳聽完開嗆蕭大陸「交往幾年很難記嗎？」說《九龍傳說》開拍時，她還不知道蕭大陸「在外面有女人」，那時侯怡君仍會喊她一聲「大嫂」，兩人出外景她還幫忙準備早餐，結果事發後，蕭大陸和侯怡君卻意圖把她形塑成介入兩人關係的「第三者」。而張金鳳的律師本來也想問蕭大陸，與張金鳳剛交往時，是否還未與前妻斷開關係，遭檢察官火速異議阻止發問。
雙方的火爆氣氛，到了詰問侯怡君時，反倒有所緩解。檢察官問，怎麼與蕭大陸相識？侯怡君表示，是拍攝《九龍傳說》時認識，當時她還是個新人，對附近路況不熟，蕭大陸會順路開車載她。法官詢問侯怡君是不是用單身狀態和蕭大陸交往，侯怡君強調沒錯，但她說，因為她的男性友人非常多，張金鳳可能以為她有男友，而且在張金鳳的認知裡，她就是破壞關係的第三者，怎麼解釋都沒用。
法院今天也傳喚張金鳳在鋼琴工作室的蔡姓前同事、邱姓學生出庭作證，但兩人都說，不知道張金鳳和蕭大陸分手的具體時間。蔡女揭露，在1994年認識張金鳳時，全公司都知道她和蕭大陸在交往，她還曾到張金鳳和蕭大陸的家過夜；2000年11月，張金鳳頭上帶著「大大的傷」出席鋼琴演奏會時，她才得知兩人可能有吵架、打架。
蔡女還說，張金鳳當初告訴她「感情遭第三人介入」，請她幫忙找徵信社，她和張金鳳一起在車裡高速追逐蕭大陸、侯怡君兩人的座車。
邱男則表示，他跟著張金鳳學了8年鋼琴，蕭大陸曾出席某次發表會，他當時喊蕭大陸「師丈」，覺得蕭大陸「好帥、皮膚真好」。邱男還說，後來他們上課期間，張金鳳開始頻頻接到無聲電話，張金鳳曾開擴音給他們聽，但他只聽到疑似女生的聲音，不清楚是誰打的。
