小三餐廳「狂吻人夫」還問元配下班時間 竹科男批「道德感低」遭炎上

生活中心／程正邦報導

現代社會已婚男女出軌，往往不避諱公然調情。（示意圖／翻攝自pexels）

一位任職於新竹科學園區的工程師，近日在網上論壇Dcard發文，分享了他外出用餐時，無意間目擊的一場公然「偷情」現場，引發網友對現代情感與道德觀的激烈討論。

根據原PO描述，當時他坐在公司附近的餐廳，近距離觀察到鄰桌一對看似熱戀中的男女，舉止極為親暱且毫不避諱。年輕女子在點餐過程中，不僅頻頻主動親吻男方臉頰，還不斷輕撫對方的身體，大膽放閃。

然而，這場原本以為是情侶間的甜蜜互動，卻在原PO聽見兩人私密交談後，瞬間演變成一場驚悚的「婚外情」目擊。

廣告 廣告

竹科的科技新貴收入高，即使已婚仍炙手可熱。（示意圖）

逾越界線的對話：小三公然關心「妻兒」

這位看似享受豔福的男子，竟是有家室、有小孩的已婚工程師，而女方則是介入婚姻的「小三」。讓原PO感到特別衝擊的是，這位年輕女子在與人夫調情之餘，竟大剌剌地問起男方的家庭狀況，例如：「你太太今天晚上幾點下班阿？你小孩誰去接啊？」

這種公然提及元配與孩子的逾越界線行為，讓目擊者深感厭惡。原PO更透露，這名人夫外型並不突出，身形略顯矮小，讓他對年輕女子主動投懷送抱的動機感到費解。他最終感嘆，並直接拋出犀利質疑：「現在女生的道德感是不是都很低？」

竹科男批小三道德感低，反遭網友炎上質疑他「厭女」。（示意圖／翻攝自pexels）

輿論反轉：網友砲火猛攻「雙方皆爛」

原PO將這段經歷發布至Dcard後，原本想尋求共鳴，沒想到文章一出，輿論風向卻出現反轉，網友的砲火並沒有只針對小三，反而將更大的檢討投向了原PO和那名人夫。

多數網友一致認為「一個巴掌拍不響」，這段不倫關係中，雙方都應該被譴責：「你怎麼不檢討男生不避嫌？什麼鍋配什麼蓋啦，收入高一點（指竹科工程師）就作怪的大有人在」、「男的道德感也很低吧，明明有老婆還敢偷吃。」

許多人直指「根本一對狗男女」、「你以為男工程師不願意的話，小三能自己黏上去嗎？兩個都是爛貨」，認為不應只將道德批判的矛頭指向女性。更有網友質疑原PO的立場，反問：「你是不是厭女呀？標題怎麼不說，現在人夫道德感低？」這場餐廳偷情事件，最終演變成一場對現代社會情感倫理的網路大論戰。

