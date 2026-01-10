小三「只剩內褲」躺床上！妻突返家當場抓姦還被扯頭髮

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市一名陳姓人夫趁曾姓妻子不在家，把許姓「小三」帶回家，未料曾女突然返家，赫見先生半裸，許女僅穿1條內褲躺在主臥室床上，拿出手機蒐證，遭先生阻擋攝影，許女則出手抓曾女頭髮，但整個過程全都被拍下。曾女氣到與先生離婚，並向陳男求償50萬元精神慰撫金。基隆地院勘驗錄影畫面後，判陳要賠償曾女20萬元。

曾女起訴指出，她與陳姓先生2022年結婚，去年4月間，她返家時先生來幫她開門，她一進屋赫見丈夫與許姓女子在主臥室內，上身全裸獨處；當時先生上身全裸、褲子皮帶只穿一半，許女則僅著內褲躺在床上。她立即拿手機錄影存證，許女先以毛毯遮羞，再出手抓她頭髮，先生更伸手阻擋她拍攝。

事後，陳男辯稱當時他正在打掃；許女則稱，她剛洗完澡正在穿衣，但浴室內並未見衣物。隔月，曾女與陳男離婚，並提告以陳侵害她配偶權，求償50萬元精神慰撫金。

法官審理時，勘驗曾女當天拍攝的錄影畫面，許女裸身覆蓋毛毯，陳男則裸身入鏡後，隨即畫面晃動，認定陳與許女當時確實裸身共處一室；法官審酌，陳男在婚姻存續期間與許女有逾越一般交友分際的親密行為，已侵害妻子基於配偶關係之身分法益，情節重大，認為曾女請求精神慰撫金有理由，判處陳男要賠償曾女20萬元精神慰撫金。

