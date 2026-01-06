小三「薄紗爆乳睡衣」撞衫原配 跨坐八點檔渣男 火辣畫面流出
〔記者蕭方綺／台北報導〕李運慶在民視八點檔《豆腐媽媽》中轉型化身渣男，有老婆、女兒的他陷入外遇風暴，小三王晴與正宮蘇晏霈更在劇中上演「撞性感睡衣」，情感修羅場話題度爆表。王晴透露，這是自己第一次拍攝主動勾引人的戲碼，過往幾乎沒有拍過吻戲或床戲經驗，這次挑戰讓她相當緊張，「衣服不是我最擔心的點，我最害怕的是房間很小，工作人員幾乎都圍成半圓形站在旁邊，全部都是男生，我要在這麼多人面前表現出魅惑、勾引的感覺，真的會害羞。」
她坦言一開始非常尷尬，大家站得很近，讓她內心壓力極大，只能不斷對自己心理喊話：「要把心打開，給自己很多信心。」後來靠著和大家開玩笑、打打鬧鬧調整心情，才慢慢進入狀況，整場戲拍完後也鬆了一口氣，笑說：「拍完反而覺得，好像也還好。」
李運慶則大讚王晴的專業與用心，兩人其實是北藝大美術系學長、學妹，「她在服裝上花了非常多心思，連角色房間的擺設也親自佈置，我覺得她對這個角色真的非常投入、非常用心。」談到與蘇晏霈的對戲，李運慶形容十分舒服，「我們常常會撞出意想不到的火花，跟排戲時完全不一樣，但能接到彼此丟出來的球，每一場都很有驚喜。」
現實生活中形象顧家、愛妻愛女的李運慶，也坦言擔心觀眾會將戲裡角色投射到現實，「我平時社群發文幾乎都是家庭、太太、照顧家人的內容，如果觀眾因為這個角色跑來看我的IG，會發現完全是兩個不同的人。」他苦笑說，仍希望觀眾能討厭角色但不要討厭演員，「最重要的是，希望大家能看到這個角色可憐的地方。」
