小丑竟是你自己！網PO「想打扮成小丑殺人」 新北男火速被逮慘遭羈押

劉男在網路發文聲稱想辦成小丑殺人，遭發願裁定羈押。翻攝畫面

新北市1名劉姓男子，近日在北捷無差別攻擊案後，於社群平台DCard發文，表示「很想打扮成小丑殺人」、「只要心不好就想殺人」等內容，遭桃園市警方網路巡邏發現，昨（23日）火速查出劉男身分並將他拘提到案，警詢後移送新北地檢署偵辦，經檢察官訊後，認其涉犯恐嚇罪、恐嚇公眾等罪嫌重大，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

近日因19日發生的北捷無差別攻擊案，造成社會上人心惶惶，為了避免發生模仿效應，高檢署日前啟動防範恐怖攻擊應變小組，針對有關恐嚇公眾危害治安案件相關網路貼文、留言加強查緝，至目前為止已有多名網友誤觸法網，遭檢警送辦。

而桃園警方近日又在社群平台網路巡邏查獲劉男在社群平台DCard發文，不僅表示「很想打扮成小丑殺人」、「只要心情不好就想殺人」等，還聲稱想要模仿北捷案嫌犯張文殺人，警方立即鎖定並掌握劉男身分，報請新北地檢署指揮偵辦，昨日將其拘提到案。

警詢後移送新北地檢署，檢察官訊問後，認劉男涉犯《刑法》恐嚇、恐嚇公眾等罪嫌，罪嫌重大，糗有反覆實施同一犯罪之虞，為避免危害擴大，認有羈押之必要，向法院聲請羈押後獲准。



