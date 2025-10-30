「小中風」是大中風前兆！醫師提醒：別忽視大腦發出的警鐘

家人發生中風，往往是許多人首次感受到沉重照護壓力的時刻。一般人熟知的多是導致肢體癱瘓的中風，但「小中風」因症狀輕微，甚至可能自行恢復，常被忽略，導致錯失預防更嚴重腦中風的黃金時機。正欣診所的心血管醫療團隊提醒，小中風是大腦發出的警訊，必須嚴肅看待。

小中風是什麼？

小中風的學名是 短暫性腦缺血發作（TIA, Transient Ischemic Attack）。它就像大腦的「試驗性停電」，症狀可能突然出現，例如：

一側身體突然無力

語言不清或無法表達

視力模糊或短暫失明

這些症狀通常會在幾分鐘到一小時內自行消失，不留下永久性傷害。然而，TIA 正是腦血管健康受損的警鐘，若忽視，未來發生真正中風的機率將大幅上升。

小中風的成因

小中風的六大成因：

血管「堵車」：動脈粥樣硬化導致血管狹窄。 血栓「漂流物」：血管中的血塊隨血流進入腦部。 水壓過載：長期高血壓讓腦血管受損。 心律失常：心房顫動造成血液滯留、血栓形成。 頸動脈狹窄：主要血管「水閘門」無法全開，導致腦部缺氧。 血液過稠：高凝狀態（疾病、藥物、癌症）增加血栓風險。

小中風後飲食須知：6類食物要少吃

高鹽食物：加工品、醃漬物、速食

高脂肪食物：油炸食品、肥肉、反式脂肪甜點

高糖食物：含糖飲料、蛋糕、糖果

過量酒精：過度飲酒會升高血壓、誘發心律不整

高膽固醇食物：動物內臟、蛋黃、全脂乳製品

過量咖啡因：過量咖啡、能量飲料可能使血壓飆升

小中風後的照護三大重點，避免「小中風變大中風」的核心策略

控制三高慢性病：規律監測血壓、血糖與血脂，並依醫囑服藥。

維持健康生活型態：規律運動、均衡飲食、維持健康體重、充足睡眠。

戒除不良習慣：戒菸、限制飲酒、避免高脂高糖飲食。

廣告 廣告

小中風的發生，代表血管健康已受到威脅，除了生活型態調整與藥物治療，對於曾出現小中風或腦血管問題的民眾，醫師通常會依個人狀況規劃後續治療與追蹤，包括藥物控制、生活調整或其他非侵入性輔助方式。關鍵在於早期發現、積極管理，才能降低中風再發風險。

免責聲明：本文為健康生活資訊分享，非作為醫療診斷或治療依據。任何治療或療程均應經合格醫師評估後進行。個人狀況因人而異，若有疑似症狀或持續不適，建議儘速就醫。

延伸閱讀：

．小中風來得急去得快！醫：千萬不能輕視，日常要顧好這3件事

．腦中風會好嗎？一篇統整中風前兆及預防方式，降低中風機率

．腦梗塞會好嗎？瞭解7種腦梗塞原因與前兆，守護腦血管健康！

更多每日健康報導

「橘子皮」超高CP值9大用法，從頭頂到腸胃全都要得到它！超簡單又自然的方式，才幾個晚上，就能幫你消除討厭又煩人的痣！吃對油脂才有「易瘦體質」！每天一匙降血壓、改善血流、減少罹癌率｜每日健康 Health