小事製作演出傳達正能量 獲印度觀眾高度評價

（中央社記者李晉緯新德里21日專電）台灣表演藝術團體「小事製作」先後在孟買、德里演出，作品希望傳達正能量，助人走過生命低谷，表演獲得印度觀眾高度評價。

台灣表演藝術合作社「小事製作」受邀到印度設於孟買的國家表演藝術中心（National Centre for the Performing Arts, NCPA），於「湧流舞蹈節」（Pravaha Dance Festival）中演出。

在台灣與印度互設代表處30週年之際，「小事製作」也在文化部支持、駐印度代表處文化組策劃下，於今天在德里進行一場戶外演出。

在沒有太多聲光特效的情況下，「小事製作」的表演打破文化藩籬，於德里贏得滿堂彩。

「小事製作」藝術總監楊乃璇告訴中央社記者，今天演出的作品MORE MORE Paradise，希望打破國界、語言的藩籬，因為在全世界，或是我們的生活中，都會遇到很多困難或悲傷的事，就如同台北最近發生的社會案件一樣，「我覺得最重要的是，我們怎樣從悲痛中站起來、要用什麼方式站起來，這就是我們藝術家在努力做的事。」

楊乃璇提到，今天演出完後，她得到非常珍貴的反饋，因為有觀眾提到，能在舞台配置如此簡易的情況下演出，看得出一個舞團、表演者的能力及專業，那個觀眾表示：「他覺得那麼小的演出，卻帶來如此充沛的能量，這是他第一次感受到台灣的力量。」

「小事製作」副團長，也是這次表演的編舞者林素蓮，在接受中央社記者採訪時表示，無論在世界哪個國家，每個地方都會有快樂的事情，也有很多悲傷的事情，這個作品就是希望，不管怎麼樣，大家能很有力量的繼續生活下去。

前來觀賞演出的舞蹈家多利尼納（Kristina Luna Dolinina）告訴中央社記者，這是次非常難忘的體驗，她非常享受看到這些舞者們的演出。

多利尼納透露，就在幾天前，她的老師才告訴她，真正好的舞者，是不需要像燈光、煙霧、投影等科技輔助，就能翩翩起舞的，而今天這些舞者就是這樣，他們就在陽光下，沒有複雜的舞台效果，用真摯的演出，觸動人們內心深處的感受。

多利尼納提到，今天觀眾席上有很多孩子，他們就像是考驗表演者的觀眾，所以你能想像嗎，他們居然在整場表演中，一句話都沒有說，因此她要衷心地感謝編舞和藝術總監，「感謝他們創作出如此動人的演出，今天我才能看到這麼精彩的表演。」

其中一名觀眾薩克納（Mayur Saxena）在接受中央社記者訪問時表示，那種感覺真的太棒了，每位藝術家的表演都讓他印象深刻，所以他非常享受這場演出。另名觀眾坎比里（Eshaan Kambiri）則對中央社記者表示，這場表演傳達了各種情感，包括快樂、緊張在內，各式各樣的情緒都在其中，而且演出者的表達十分自然，也非常能觸動人心。

「小事製作」是由多元創作者共同組成的表演藝術合作社，自2014年成立以來，始終關注當代藝文體驗的再造與價值創造，該團隊以跨領域、跨文化創作為核心，透過開放的參與式藝術實踐，不斷在非典型的文化與展演空間中嘗試與實驗，並與公民社會攜手建構更具永續性的藝術支持網絡。（編輯：陳承功）1141221