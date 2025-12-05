小二兒遭控霸凌同儕「堵廁所威脅12分鐘」！賴瑞隆：全力配合調查

民進黨立委賴瑞隆日前登記參與黨內初選，爭取高雄市長提名，不過4日卻傳出有家長向網路媒體投訴，自己就讀私立國小的孩子，在學校疑似遭賴瑞隆的小孩徒手毆打，甚至還被堵在廁所門外，威脅長達12分鐘，賴兒捲入霸凌風波。

近日有家長投訴，小孩在學校被同學毆打，跑到廁所對方還堵在門口叫囂、恐嚇長達12分鐘，事後家長質疑校方態度消極，報案後才得知對方是賴瑞隆的兒子。

對此校方還原時間軸，表示事發在10月16日，賴兒和黃姓女同學在跑道發生爭執，肢體衝突互相攻擊，黃同學跑到廁所躲起來後，賴兒仍在門外叫囂，校方10月28日啟動通報，黃同學家長則在11月26日提出霸凌調查。

據悉除了黃同學外，家長也透露哥哥之前同樣遭罵，還有另一位徐姓同學在上體育課時，遭賴瑞隆兒子故意踢傷，造成臉頰挫傷。

民進黨立委、高雄市長參選人賴瑞隆今天透過辦公室發表聲明表示，對於自己8歲、就讀國小二年級的小孩，在學校與同學發生的糾紛，作為家長也希望儘快還原事情經過，會全力配合學校的後續工作。

※善待他人，尊重彼此

台視新聞／網路中心

