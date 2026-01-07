小二女揭「九九乘法」驚人發現 教授全嚇壞

海洋委員會主委管碧玲在社群分享家庭趣事，就讀小二的外孫女目前正在學九九乘法表，背到9的乘法時發現有個特殊規律，9Ｘ1＝09、9Ｘ2＝18，一路到9Ｘ10＝90，答案的十位數依序為0到9，個位數則是9到0，且兩位數相加都得9。管碧玲丈夫許陽明聽完嚇了一跳，趕緊詢問3名教授親友，結果大家都說沒聽過。

管碧玲昨在臉書發文表示，外孫女的爸媽都在外面忙，身為阿嬤的她更是忙碌，所以假日就是阿公許陽明負責在家帶小孩。

廣告 廣告

孫女最近在學九九乘法，突然跟阿公說她發現一個很有趣的事情，她念著數字9的乘法，9Ｘ1＝09、9Ｘ2＝18、9Ｘ3＝27，一路到9Ｘ10＝90，發現答案的十位數依序從0到9，個位數則是從9到0，照順序排，而且答案的兩位數加起來全部都是9，直呼「很好玩」。

阿公聽完嚇了一跳，好歹他就學時得過數學競試第3名，但卻沒發現這件事，擔心是自己孤陋寡聞，馬上透過LINE詢問家中3名教授級親友，結果大家都說沒聽過。

管碧玲笑說，孫女確實有些觀察力，阿公如果不會或說要再查查看，孫女就會虧阿公「你不是百科全書嗎？」這次阿公向孫女道謝，「謝謝妳告訴阿公這麼有趣的事情，我們來想想看是不是有什麼道理在。」

貼文引發討論，網友紛紛留言，「十位數一直＋1，個位數一直－1，所以十位數加個位數的結果都會一樣」、「小孩的觀察力與洞悉能力往往比成年人高很多」、「好棒，你們家有數理小孫女，更豐富了。」

更多中時新聞網報導

開放獵捕獼猴 學者：應審慎評估

五月天星二代 謝阿信開啟第二人生

麥當勞攜手音樂家前進馬太鞍送暖