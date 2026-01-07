小二女生發現九九乘法「神奇規律」 連教授都不知道

一名就讀小學二年級的女童在學習九九乘法表時，意外發現數字9的乘法存在特殊規律，海洋委員會主委管碧玲分享此事，意外引發網友熱烈討論。

一名就讀小學二年級的女童在學習九九乘法表時，意外發現數字9的乘法存在特殊規律。 （示意圖／翻攝自pixabay）

管碧玲在臉書發文指出，由於外孫女的父母平日在外忙碌，加上自己工作繁重，假日照顧孩子的責任就落在丈夫許陽明身上。女童向阿公分享她的發現時表示，從9×1＝09開始，一路算到9×10＝90，答案呈現有趣的排列方式，十位數按照0到9的順序遞增，個位數則從9到0依序遞減，更特別的是將答案的兩位數字相加，結果全部都等於9。

許陽明聽完外孫女的觀察後相當震驚，他過去曾在數學競賽中獲得第三名，卻從未留意到這個規律。擔心自己見識不足，他立刻透過通訊軟體LINE向家族中三位擁有教授身分的親友請教，沒想到所有人的回應都是不曾聽聞此事。

管碧玲透露，外孫女平時就展現出不錯的觀察能力，每當阿公回答不出問題或表示需要查證時，就會調侃對方「你不是百科全書嗎？」這次許陽明則向孫女道謝，並說「謝謝妳告訴阿公這麼有趣的事情，我們來想想看是不是有什麼道理在。」

貼文發布後吸引大量網友留言回應，有人解釋「因為9=10-1，每多一個9就是在十位數加1，個位數減1，自然形成其所觀察到的規律」、「任何數字乘以9，所有各位數字的總和，一定是9的倍數。38x 9 =342，3 + 4 + 2 = 9。999x9 =8991，8+ 9 + 9 + 1 =27，再2+ 7 = 9」；也有網友認為「有天資」、「小孩的觀察力與洞悉能力往往比成年人高很多」。

