小二女發現「九九乘法奧秘」！3教授全驚呆：以前都沒發現

生活中心／彭淇昀報導

太優秀了！海委會主委管碧玲發文分享，老公陪小二孫女寫作業，孫女意外發現九九乘法表的規律，當場被考倒，便問了3個國內外名校博士的教授級親友，結果都沒人聽過，貼文曝光後，引發熱烈討論。

管碧玲分享，小二外孫女發現「九九乘法奧秘」。（示意圖／資料照）

管碧玲昨日在臉書發文表示，外孫女目前就讀國小二年級，因為爸爸林子揚在忙民進黨臺北市大同中山區的市議員初選，夫妻倆在外奔波，身為阿嬤的她更是忙碌，所以「英英美代子」的阿公，自然成為最佳「聖誕老公公」，負責假日在家帶小孩，一起看卡通，教小朋友畫畫。

管碧玲透露，孫女現在正在學九九乘法表，突然很高興地跟阿公說「阿公我發現一個有趣的事情，我還沒跟老師說，先跟阿公說，我發現9數的表，很好玩」。

小二孫女解釋，它們的答案左邊是從0到9；答案的右邊是從9到0，照順序排，而且答案的左右邊加起來全部都是9，很好玩」。此話一出，讓阿公嚇了一跳，心想自己好歹高中也是百年知名學校畢業，在校得過數學競試第三名，怎麼沒聽過，也沒發現過有這種妙事？

管碧玲坦言，阿公深怕自己孤陋寡聞，馬上向家裡3個小學時都是學霸，現今是國內外名校博士的大學教授詢問，結果3人都沒聽過，甚至也沒發現過。

管碧玲笑說，孫女確實有些觀察力，只要遇到阿公不會的問題，孫女就會虧阿公「你不是百科全書嗎？」。所以阿公總是「嚴陣以待」，不敢亂掰的，只能老實告訴孫女，「阿公也沒發現過，謝謝妳告訴阿公這麼有趣的事情，我們來想想看是不是有什麼道理在」。

於是，管碧玲發文求助網友，「是不是我們都是文法科的，所以對數學孤陋寡聞，不知數學奧妙美麗的世界？還是什麼隔行如隔山的數學定律或定理？有人幫忙解惑一下嗎？要怎麼解說才好？」

貼文曝光後，不少網友紛紛笑喊，「小孩的觀察力與洞悉能力往往比成年人高很多」、「人本的數學想想就是這樣玩數學」、「還好有阿公阿嬤在，讓爸爸躲過了女兒的挑戰」、「很棒的孫女」。

還有網友熱心解答，「因為9=10-1，每多一個9就是在十位數加1，個位數減1，自然形成其所觀察到的規律」、「學因數倍數的時候就會講到這個規律」、「十位數一直+1，個位數一直-1，所以十位數加個位數的結果都會一樣」。

