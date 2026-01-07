小二女童發現九九乘法藏玄機！大學教授也沒聽過

管碧玲的小二外孫女發現了九九乘法的「奧妙規律」。（示意圖／翻攝自Pexels）





海委會主委管碧玲6日在臉書分享一則家庭趣聞，透露老公許陽明在陪孫女練習九九乘法表時，孫女突然表示自己發現了其中的「規律」，讓許陽明當場嚇了一跳，甚至向國內外名校博士級的大學教授請教，沒想到竟無人聽過這個說法。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

管碧玲表示，孫女就讀小學二年級，因為父親林子揚忙於民進黨台北市大同、中山區市議員初選，父母都在外奔波，她身為阿嬤也相當忙碌，因此「英英美代子」的阿公許陽明自然成了最佳「聖誕老公公」，假日負責在家帶小孩，陪看卡通、教畫畫。

小二孫女神發現

管碧玲指出，當時孫女正在學九九乘法表，突然興奮地說：「阿公我發現一個有趣的事情。我發現9數的表，很好玩。它們的答案左邊是從0到9；答案的右邊是從9到0，照順序排，而且答案的左右邊加起來全部都是9。很好玩。」

孫女這一番話讓許陽明震驚不已，並心想自己「好歹高中也是還可以的百年知名學校畢業，在校得過數學競試第三名的」，怎麼從沒聽過這種規律，深怕自己孤陋寡聞，立刻用LINE詢問家中三位同樣是學霸、現為國內外名校博士的大學教授，結果竟然沒有人聽過或注意過這個現象。

許陽明隨即對孫女說：「阿公也沒發現過，謝謝妳告訴阿公這麼有趣的事情，我們來想想看是不是有什麼道理在。」管碧玲也笑說，孫女觀察力驚人，若阿公回答不出來，還會虧他「你不是百科全書嗎？」因此許陽明總是「嚴陣以待」，不敢隨便應付。

管碧玲也幽默自嘲：「是不是我們都是文法科的，所以對數學孤陋寡聞，不知數學奧妙美麗的世界？還是什麼隔行如隔山的數學定律或定理？有人幫忙解惑一下嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言討論，表示：「人本的數學想想就是這樣玩數學」、「有天資，一定要來數學想想，防止頭腦將來背呆」、「名師出高徒～厲害」、「小孩的觀察力與洞悉能力往往比成年人高很多！」有趣的是，林子揚也現身留言：「還好有阿公阿嬤在，讓爸爸躲過了女兒的挑戰」。

另外，還有網友解答，「因為9=10-1，每多一個9就是在十位數加1，個位數減1，自然形成其所觀察到的規律」、「任何數字乘以9，所有各位數字的總和，一定是9的倍數」、「學因數倍數的時候就會講到這個規律」。

