小二女觀察出「九九乘法表」奧祕！阿公被考倒 3教授全嚇到：沒聽說過

海委會主委管碧玲近日個人臉書發文，透露就讀小學二年級外孫女意外發現99乘法表的奧祕，直接考倒先生許陽明及3名教授等級的親友，意外掀起討論。

管碧玲先生許陽明透過管媽個人臉書發文，透露自己就小二的外孫女，因為父母親忙碌、阿嬤（管碧玲）都在忙，所以「英英美代子」的阿公（許陽明）自然成為最佳人選，負責假日在家帶小孩。陪一起看卡通，教小朋友畫畫。

小二孫女發現99乘法奧祕 阿公被考倒

某日，他外孫女正在學99乘法。突然很高興跟他說「阿公我發現一個有趣的事情」，表示9x1=09、9x2=18...依序唸到9x10=90，「它們的答案左邊是從0到9；答案的右邊是從9到0，照順序排，而且答案的左右邊加起來全部都是9。很好玩。」

這讓高中曾就讀百年名校、拿過數學比賽第3名的許陽明也吃了一驚，心想沒聽過或發現這種妙事，但怕是自己孤陋寡聞，所以趕快傳訊息問了小時候是學霸、國內外名校博士的大學教授的親朋好友，沒想到自家的3個教授也沒聽過或發現到！

求助3教授也吃驚：沒聽過

許陽明不禁讚嘆，外孫女的確有些觀察力，若阿公說果不會或要再查查看，就會被虧說「你不是百科全書嗎？」，所以他其實是「嚴陣以待」，不敢亂掰的。

因此許陽明也藉此教育外孫女，並說「阿公也沒發現過，謝謝妳告訴阿公這麼有趣的事情，我們來想想看是不是有什麼道理在。」

值得一提的是，許陽明也提到或許因為他們都是文法科的，所以對數學孤陋寡聞，不知數學奧妙美麗的世界？還是什麼隔行如隔山的數學定律或定理？「有人幫忙解惑一下嗎？要怎麼解說才好？」

網友熱心解惑 大家漲知識

而熱心網友解答，「因為9=10-1，每多一個9就是在十位數加1，個位數減1，自然形成其所觀察到的規律。」也不禁稱讚說小孩的觀察力與洞悉能力，往往比成年人高很多；許則回應「這個解說有道理！非常謝謝你！我來試試看能不能以（10-1）來排列一個表圖，下週向孫女解釋看看，她覺得這個解說她滿不滿意。」

