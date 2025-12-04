小二子遭爆霸凌同學嗆甩耳光 賴瑞隆回應了

▲賴瑞隆小二子遭爆在學校追打同學更嗆甩耳光，賴瑞隆晚間聲明強調作為家長希望儘快還原事情的經過，會全力配合學校的後續工作。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 爭取高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，今（4）日爆出小二子追打同學，對方逃到廁所後又在外堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆稍早回應表示，對於自己8歲小二的小孩，在學校與同學發生的糾紛，作為家長希望儘快還原事情的經過，會全力配合學校的後續工作，會加強引導孩子尊重他人以及同理、負責的態度，也希望各界在關心事件同時，給予教育與輔導的空間，讓事情朝正向方向發展。

賴瑞隆說，身為一個父親，小孩在學校同儕間的摩擦，也會加強引導孩子尊重他人以及同理、負責的態度，希望孩子能更加成長。當各界在關心事件的同時，希望給予教育與輔導的空間，讓事情朝正向方向發展。

