小二生發現九九乘法驚人規律！教授級親友驚：都沒發現

海洋委員會主委管碧玲6日在社群平台分享一段溫馨的家庭趣事。她透露，由於外孫女的父親林子揚正忙於民進黨台北市大同中山區市議員初選，夫妻倆四處奔波，身為阿嬤的她更是公務繁忙，因此照顧小二外孫女的重責大任，便落在阿公許陽明身上。

某個假日，許陽明正陪伴外孫女寫功課。正在學習九九乘法表的外孫女突然興奮地向阿公分享她的新發現。她逐一念出9的乘法：9×1=09、9×2=18、9×3=27，一路念到9×10=90。她觀察到答案的十位數依序從0排到9，個位數則從9遞減到0，且每個答案的兩位數相加結果都是9。

這個發現讓許陽明大感意外。管碧玲表示，丈夫高中時期就讀百年名校，曾獲得數學競試第三名的佳績，卻從未注意到這個規律。為確認是否孤陋寡聞，許陽明立即透過通訊軟體詢問家中3位教授級親友。這些親友皆為國內外名校博士，小學時期都是學霸，但3人一致表示從未聽聞此規律。

面對外孫女的發現，許陽明誠實回應：「阿公也沒發現過，謝謝妳告訴阿公這麼有趣的事情，我們來想想看是不是有什麼道理在。」管碧玲笑稱，外孫女確實觀察力敏銳，每當阿公答不出問題時，還會調侃一句「你不是百科全書嗎？」

貼文發布後隨即引發網友熱烈討論。許多網友紛紛提供解釋，指出這個規律源自於9等於10減1的特性。每增加一個9，就是在十位數加1、個位數減1，因此形成外孫女所觀察到的規律。有網友表示，這種現象在學習因數倍數時會提及，也有人讚嘆小孩的觀察力與洞悉能力往往超越成年人。

這個溫馨的家庭小故事，不僅展現了兒童純真的觀察力，也反映出數學世界的奧妙之處。即便是數學成績優異的長輩，也可能忽略生活中的數學規律，顯示學習永無止境，處處都有新發現。

