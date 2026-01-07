小二生發現「九九乘法」奧秘 教授級親友全嚇到：以前都沒發現

管碧玲分享，小二孫女學習九九乘法表時，意外發現九九乘法表的規律。示意圖，翻攝自免費圖庫Freepik



海委會主委管碧玲昨日（1/6）在臉書分享一段家庭趣事，表示老公許陽明陪今年就讀小學二年級的孫女寫作業，想不到孫女竟意外發現九九乘法表的某個規律，不僅當場考倒許陽明，甚至一連問了三個就讀國內外名校博士的教授級親友，眾人也都表示沒聽過，貼文發布後引起網友熱烈討論。

管碧玲表示，由於外孫女的爸爸林子揚正在忙民進黨台北市大同中山區的市議員初選，夫妻倆四處奔波，身為阿嬤的她更是忙碌，所「英英美代子」（閒閒沒事做）的阿公，自然成為最佳「聖誕老公公」，負責假日在家帶小孩，陪看卡通、畫畫、寫功課。

廣告 廣告

某日小二的孫女學九九乘法學到一半，突然很高興跟阿公說「阿公我發現一個有趣的事情」，接著逐一念出9的乘法，從9×1=09、9×2=18，一路唸到9×10=90，「它們的答案左邊是從0到9；答案的右邊是從9到0，照順序排，而且答案的左右邊加起來全部都是9，很好玩！」

阿公聽到後嚇了一跳，心想他高中好歹也是從還可以的百年名校畢業，在校還得過數學競試第三名，居然沒聽過、也沒發現過有這種妙事？深怕是自己孤陋寡聞，於是馬上找其他在國內外名校取得博士學位的親友詢問，結果三個教授級的親友都一致表示「沒聽過」、「也沒發現過」。

管碧玲笑稱，孫女確實有一些觀察力，阿公如果不會，或說要再查查看，就會被孫女虧「你不是百科全書嗎」，所以阿公總是嚴陣以待，不敢亂掰，只能老實告訴孫女「阿公也沒發現過，謝謝妳告訴阿公這麼有趣的事情，我們來想想看是不是有什麼道理在。」

管碧玲也向網友求救，是不是大家都是文法科出身，才對數學孤陋寡聞，不知數學奧妙美麗的世界？還是藏著什麼隔行如隔山的數學定律或定理？希望廣大網友可以幫忙解惑，該如何向小二學生解說才好。

貼文發布後，有網友感嘆數學太難了，「所以出社會我學裁縫」，作為父親的林子揚則笑稱，「還好有阿公阿嬤在，讓爸爸躲過了女兒的挑戰」。還有不少網友給出解題建議，「學因數倍數的時候就會講到這個規律」、「十位數一直+1，個位數一直-1，所以十位數加個位數的結果都會一樣」、「因為9=10-1，每多一個9就是在十位數加1，個位數減1，自然形成其所觀察到的規律」

更多太報報導

強烈大陸冷氣團壟罩中部以北「恐探8度」 明起更冷！下探5度連凍三天

桃園驚傳21歲大學生「猝死教室」 死因出爐

嬰兒奶粉出包！恐遭1桿菌汙染「恐嘔吐、腹瀉」 雀巢緊急回收部分批號