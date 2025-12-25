小五男童騎Ubike撞「千萬行走豪宅」 家長恐需賠維修費

台南市 / 綜合報導

台南市北區昨（24）日晚間發生一起車禍，一名11歲男童騎著Ubike行經海安路路口，左轉時不慎與一輛超跑碰撞，男童受到輕微擦挫傷，只是，與他碰撞的是市價近1900萬的法拉利超跑，雖然只有車頭下方烤漆小損傷，不過車商初估，維修費要10到12萬，而 Ubike 的保險，只針對第三人受傷狀況評估理賠，並不包含車損，因此，法拉利的維修費，在釐清肇責後，可能得由男童家長負責賠償。

扁平車身，加速如疾風之鷹，法拉利488 Pista，身價就如行動豪宅，一輛近1900萬，然而，一輛同款車型，昨（24）日晚間發生車禍，車頭下方出現刮痕，烤漆被刮掉，當時一名11歲男童，騎著Ubike行經台南市，北區的海安路與文成三路路口時，與法拉利超跑發生碰撞。

台南第五分局交通小隊長黃建瑋說：「腳踏車騎士左轉彎時與直行之汽車，於海安路與文成三路路口發生交通事故。」這一撞，小男童輕微擦挫傷，法拉利車跑也是小損傷，不過維修費不是筆小錢，汽車達人連紹辰說：「光調漆還有拆裝還有一些感測器的校準，大概工資大約在10到12萬左右。」

當然UBIKE有保險，只是理賠有受限，台南市交通局綜合規劃科長莊惠忠說：「依據公費版本製作之保險商品，依據第三人受傷情形評估理賠，但第三人的車損或是相關財損則不在理賠範圍。」也就是說，後續等警方調查釐清，這起車禍的發生原因，以及雙方肇責，男童家長得負擔，必須的車損賠償。

