小人國優惠爆滿！2026最新「菜市場名」 家長：3孩全中

小人國推出姓名優惠活動引發排隊人潮，一名家長在 Threads 發文表示，名字含指定 22 字就能免費入園，結果現場爆滿，每項設施都要排隊 1 小時起跳，讓他崩潰直呼「我是來小人國，不是去迪士尼！」

小人國活動。（圖／小人國官網）

該名家長興沖沖帶家人前往小人國，看到活動規定只要名字中含有「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」等 22 字就能免費入園。沒想到現場從排隊到玩設施都得排上 1 小時起跳，讓他哭笑不得求問，「全台真的有這麼多人名字含這些字嗎？」

廣告 廣告

不少網友對指定名字笑翻，「這些名字我女兒同學幾乎都有，不如免費久一點，我女兒可以辦畢業同學會在小人國，應該全班快免費了」、「真的菜市場名，我家 3 孩都中這些名字」、「全台算命仙群組決定好該年度的命名了」。

也有網友分享類似經驗，「台灣人很愛排隊，我一律不去這種活動，忘記這千古名言嗎，免錢的最貴」、「上週平日去都不用排隊」、「上次搞身份證中幾碼，去了之後一點品質都沒有，排排排」、「去了只是一肚子氣，排隊排很久」、「之前總冠軍票免費沒什麼人，我家一家四口免費，半天就玩完全部的設施，下午兩點就打道回府」。

不過也有網友提供建議，「有活動還選在假日前來，大爆滿很意外嗎? 下次選平日去玩，人會少很多」、「天氣很好也有關係啦～ 上次去六福村，天氣不太好，雖然有裝扮的免費活動，但沒什麼人，排隊很快」。

延伸閱讀

滑手機上廁所、用力大便都錯了！恐長痔瘡傷骨盆底肌肉

週二大寒將上演「快速降溫劇本」 北台灣首當其衝

國旅雪崩！不只墾丁住1晚破萬 「宜花東」也遭受重創