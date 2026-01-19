小人國免費入園湧人潮爆亂象！家長放任孩童踩踏模型 官方說話了

小人國官方針對近期民眾闖入園區模型區破壞一事發文回應。(示意圖) 圖：取自小人國主題樂園臉書

[Newtalk新聞] 桃園市龍潭區的小人國主題樂園，近期推出優惠活動，只要姓名中含有指定22字即可免費入園，吸引大批遊客湧入園區。然而，人潮暴增也衍生亂象。有民眾目擊家長放任孩童踩踏園區內的迷你建築模型，相關畫面曝光後引發網友熱議。官方於今(19)日發文回應。

小人國主題樂園以仿製世界各地知名建築的迷你模型聞名，透過精緻比例呈現，讓遊客彷彿置身縮小版的世界，是不少民眾的童年回憶。近期園區推出限定優惠活動，吸引不少親子入園玩樂。不過，近日有網友在社群平台Threads分享，有孩童無視園區規定，竟直接踏入迷你建築展示區，甚至隨意觸碰、拆動模型結構，而家長卻在一旁未加制止，引發外界批評。

對此，小人國園方今(19)日發出聲明表示，理解孩子在迷你世界中容易將自己想像成「巨人」，那份投入與想像力值得珍惜，但仍呼籲家長應多留意並加強陪伴、引導，協助孩子在參觀過程中學習尊重公共空間與展品。

園方強調，園區內每一座迷你建築與模型景觀，皆由匠人老師傅以傳統工法純手工慢慢打造而成，並非大量複製產出的裝飾品，而是凝聚時間、技藝與心血的成果。一旦遭踩踏或攀爬損壞，修復往往需耗費數月甚至數年時間，不僅影響園區展示完整性，也讓珍貴的文化風景暫時消失。小人國也提醒，迷你建築展示區並非可進入或拍照踩踏的空間，呼籲遊客共同愛護園區設施。







