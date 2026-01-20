小人國出現恐龍家長！屁孩「踩上迷你建築」沒人管…網轟爆：父母沒家教？

小人國適合男女老少入園參觀，共享天倫之樂。圖／翻攝自FB／小人國主題樂園

小人國今（2026）年開春推出「點點名」 活動，只要身分證名字裡出現22字中的其中1字就能免費入園，而且2名同行親友只要490元，吸引大批家長週末帶著小朋友入園。不料，小人國日前卻公開一名男童闖入迷你建築區踩踏模型的畫面，為此呼籲家長加強看顧、引導孩子尊重文化資產，也讓貼文曝光後引爆網友怒火。

小人國官方粉專19日PO文說明，園區內的每座迷你建築、模型景觀，都是由匠人老師傅以傳統工法，一刀一刻、純手工打造而成：「它們不是快速複製的裝飾，而是累積了時間、技藝與心血的作品」。怎料小人國附上的照片中，卻見一名男童竟闖入迷你建築區、雙腳踩上景觀，小人國對此也無奈提醒：「迷你建築區並非可踏入的拍照場景，一旦踩踏或攀爬造成損壞，往往需要耗費數月，甚至數年的時間才能修復完成。這不只是維修問題，更是讓一份珍貴的文化風景暫時消失。」

廣告 廣告

小人國表示，理解孩子在迷你世界中容易把自己想像成「巨人」，而這樣的投入與想像力確實可愛，但也希望家長們多加留意孩童的行動、多多陪伴引導，讓孩子在欣賞景觀的同時也學會尊重與珍惜：「這些模型就像文化資產一樣珍貴，需要你我一起守護，才能讓更多家庭、更多世代看見它的美好。也請大家多一分體貼、多一分公德心。一起守護這份得來不易的小小世界，讓回憶不被踩壞，讓美好能一直留下來。」

小孩爬上小人國的迷你建築，畫面曝光後引發眾怒。圖／翻攝自FB／小人國主題樂園

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友紛紛炮轟照片中孩童的家長：「這真的太誇張了！小孩準備踏進去我就會把他拉回來了，這還跑到最裡面爬上去看」、「父母不教社會教，現在全台灣都知道了」、「誰家的屁孩啊？！小孩不懂沒關係，連家長都沒水準」、「家長也不管，難怪有些店家會禁6歲以下進入」、「這個要維護非常不容易，家長都沒在管，真是太扯了！太讓人生氣了吧」、「一件作品是師父花了多少的時間去完成，被破壞只需要幾秒鐘，家長不能管好自己的孩子嗎？」

不僅如此，也有網友分享目睹過其他恐龍家長的離譜行徑：「親眼看過父母放任小孩坐在總統府旁邊閱兵隊伍的入口上方，用和緩有禮貌的的口氣提醒後，下來跌倒怪在我頭上，說都是我害的？這種父母真的可憐啊可憐」、「翠上有另一組照片，小孩做差不多的事，然後父母不是制止，是用手機拍照！」

也有網友認為，小人國應該明文訂定相關規定，若有違規者則應重罰：「小人國方面有究責嗎，依照圖片報警找人」、「這父母抓來處罰個10-20萬即可，保證沒小孩敢再爬」、「單靠溫柔沒有用，罰則訂出來提告賠償才有用！去新加坡誰敢破壞」、「小編真溫柔，這應該可以告他們毀損吧」、「可對該家長提告毀損罪！」



回到原文

更多鏡報報導

屁孩馬路玩「膽小鬼遊戲」挑釁大貨車！遭捕竟辯：為了存錢旅行 驚悚瞬間曝

15歲少年下面出血急送醫！檢查驚見「尿道塞35公分網路線」急取出保命根子

高雄醫護夫妻超夭壽！隱匿「女兒腸病毒」害11童染疫 家長再爆：老師也被逼走

超感人！22年後「母女重逢」10秒就認出 篠原涼子失控喊「天啊」當場飆出淚