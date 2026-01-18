小人國排成「迪士尼」！ 最新「菜市場名」全中…家長崩潰：設施至少排1小時

小人國推出名字對中者，期間限定入園優惠。翻攝小人國臉書



今天（1／18）是周休二日，全國各地天氣都不錯，部分學生也已考完期末考試，因此不少家族全家出遊。就有家長發文分享，帶小孩前往小人國遊玩，沒想到園區人潮洶湧，原因是小人國推出名字對中22字的優惠，讓購票到設施幾乎都得排隊1小時起跳，家長崩潰直呼：「我是來小人國，不是去迪士尼！」

小人國免費入園活動期間為1月5日至25日，名字包括「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」，包含任一字即可免費入園一整天。此外，中獎本人可攜至多兩名親友享有優惠價490元。如果父母帶符合名字的兩名小孩，4人至小人國玩一整天，門票不用1000元。

廣告 廣告

網友就表示，今天上午不到9時的停車場幾乎停滿汽車；現場所有設施排隊時間皆1小時起跳，好奇真的有這麼多「沐、宸、晨」嗎？

小人國推出名字對中者，期間限定入園優惠。翻攝小人國臉書

不少網友直呼浪費時間，大嘆「不划算」；網友認為，「說實在的這個幾年出生的算命老師不知道是不是說好的，適合的字就這些」。

另外，網友留言笑稱家中兩個小孩全命中；有網友笑稱「今天去小人國就一直聽到跟我家小孩一樣的名字…比菜市場還要菜市場」。

事實上，小人國今日上午10點20分在臉書粉專證實，目前進入園區車流量較大，「歡迎13:00後再入園」。

小人國推出名字對中者，期間限定入園優惠。翻攝小人國臉書

另外，花蓮遠雄海洋公園 即日起至3月1日止推出「身騎海馬過三關」活動，只要符合指定條件即可享門票折扣。活動條件包含「身分證字號中含0、2、6任兩碼」、「姓名中含遠、雄、海、洋、賀、馬、年任一字」，以及「生肖屬馬」。符合任一條件者可線上購票優惠價699元，符合兩項則下殺至299元，若三項條件全中，入園時出示證件即可本人免費入園。

更多太報報導

反年改出包…公務員退休金沒變多！翁曉玲「沒寫施行日期」回應了

北市私校16歲男學生校內「墜樓不治」 教育局：已前往協助

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂