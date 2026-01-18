小人國擠爆！名字含22字免費玩 家長笑歪「新菜市場名」

每個年代都有屬於自己的菜市場名，近日有家長分享，最近去小人國玩，只要姓名含沐、宸、晨、宥、妤等22個字，就能免費入園，現場排隊人潮洶湧，讓她驚呼「大家取名都選這些字」，貼文引起網友熱烈討論，不少人表示，連去找算命師也都是選用這些字，堪稱2026年版本的菜市場名。

一名網友昨在Threads上分享，帶孩子去小人國，發現排隊人潮像在迪士尼，所有設施排隊時間都是1小時起跳，從入場處就開始排隊，原來全台有這麼多人的名字都含有「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」這22個字。

貼文引發網友熱議，不少人發現，這些字幾乎成為2026年的最新「菜市場名」，「我女兒同學幾乎都有這22個字，應該全班都可以免費了」、「真菜市場名，我家3個孩子都有」、「現在超多人取名都選這些字，之前算命師給的也都是這些字」、「光是沐跟宸就一拖拉庫，堪稱2026年的菜市場名」。

事實上，小人國近期推出優惠活動，自1月5日至1月25日止，只要身分證中含上述任一字，於現場購票並出示證件，即可享本人免費入園，同行親友每位優惠票價為490元（原價1090元），最多適用2位。

