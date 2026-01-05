小人國新年優惠！「22字」可免費入園 同行親友享490元

快拿出身分證，名字有這些字就能免費玩小人國！小人國主題樂園推出2026年開春限定優惠「點點名」，1月5日至1月25日，只要名字中有以下22個字之一，包括「沐、宸、晨、宥」等，就能免費入園，暢玩一整天！另外，同行親友還可享超值門票優惠，每人只要490元，最多可帶兩位一起嗨翻天！

小人國推出優惠活動。 （圖／小人國主題樂園提供）

小人國主題樂園於2026年1月5日至1月25日推出全新優惠活動「點點名」，凡是名字中包含22個特定字之一的遊客，包括「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」，持有效證件（如身分證、健保卡或駕照）即可免費入園，享受一整天的遊樂設施。

快拿出身分證，名字有這些字就能免費玩小人國！（圖／小人國主題樂園提供）

此外，符合資格的遊客還可帶最多兩位親友以490元的優惠票價入園。小人國亦在其官方臉書上推出加碼活動，未符合條件的遊客可透過完成指定留言任務，參加抽獎，獲得為期三個月的無限暢遊券，名額有限，共五名中獎者可享受免費入園的機會。不僅如此，小人國一票玩到底(除投幣類設施外)，還可以盡情暢遊在迷你世界裡留影拍不停，欣賞不同主題的精采表演，開心遊玩戶外各項遊樂設施、及暢玩在不受天候影響皆可遊玩的室內樂園等，這麼多樣豐富好玩的內容，通通都在小人國，等您來盡情遊玩。

音樂馬車。 （圖／小人國主題樂園提供）

