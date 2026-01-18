小人國遊客爆滿！「最新菜市場名」家長崩潰：有這麼多人嗎？

（記者洪承恩／綜合報導）小人國推出姓名活動吸引大批家庭入園，只要名字含指定22個字就能免費玩整天。活動開始後人潮瞬間塞爆，遊客抱怨從買票到每項設施都得排一小時以上，不少家長崩潰喊「以為來迪士尼」。也因為這些字太常見，網友笑稱根本是「2026版菜市場名」，難怪樂園被擠到爆滿。

有家長在Threads分享，看到姓名優惠後趁假日帶孩子去玩，結果一踏進園區就發現排隊隊伍長到看不到尾巴，連買票都要等好一陣子。設施也是一律一小時起跳，讓他傻眼直呼，「我是來小人國，不是去迪士尼」，並疑惑真的有這麼多人名字含「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」嗎？

圖／許多家長因為名字優惠，帶著小朋友去小人國玩，結果現場擠爆。（翻攝小人國臉書）

對此，許多爸媽完全不驚訝，表示這些字在近年新生兒名字裡超常見，「我家三個小孩都中」、「我們班同學半數都有」、「宸跟沐光是幼兒園就一堆」。不少人笑稱，這次活動根本像在辦「全台同名會」，難怪現場被擠爆。

除了名字太熱門，家長們也抱怨排隊動線崩潰，停車場一早就快滿，園區甚至在粉專提醒遊客最好下午再進園。不少網友嘆，「免錢的最貴」、「遊樂園辦優惠就是排到死」、「下交流道就開始排」。也有人分享經驗，若想避開人潮，「最好挑平日、或天氣微差一點的日子，人會少非常多」。

根據活動內容，姓名中只要含上述22字其中之一、且字型完全相同，持身分證件就能免費入園一整天；符合資格的人最多可帶兩名親友享490元優惠價。官方也加碼舉辦留言抽獎，沒中資格的人也有機會抽到三個月暢遊券。

