小人國驚見「巨人」出沒！男童踩模型網罵翻 小編無奈呼籲：那是匠人心血

小人國小編在臉書發出照片，呼籲大眾要好好愛惜園區內的每一個模型。（翻攝自臉書小人國主題樂園 ）

陪伴許多台灣人長大的主題樂園「小人國」，近日在官方臉書粉絲專頁發布了一篇語氣溫柔卻充滿無奈的長文，呼籲遊客在參觀迷你建築區時務必發揮公德心。園方強調，園內每一座迷你模型都是匠人老師傅心血結晶，若遭到踩踏損壞，修復時間往往以「月」甚至「年」起跳，希望家長與遊客能共同守護這份珍貴的文化縮影。

老師傅一刀一刻工藝 並非「快速複製」裝飾品

小人國昨（19日）在臉書發文，首先感謝遊客長久以來的支持，並揭露了這些迷你世界的背景。園內從建築物、模型景觀到人偶，皆是匠人老師傅遵循傳統工法，一刀一刻純手工慢火細活打造而成。

園方感性表示，這些作品不是現代快速工業複製出來的裝飾，而是累積了數十年的時間、技藝與心血才堆疊出的心血，每一處細節都承載著匠人的尊嚴與堅持。

「巨人」出沒！迷你建築一踩就碎 維修恐耗時數年

隨著網美拍照風潮盛行，不少遊客為了追求構圖，會跨越圍欄進入模型區。園方特別提醒，迷你建築區並非可踏入的拍照場景，模型結構脆弱，一旦被踩踏或攀爬造成損壞，不僅維修難度極高，甚至可能因為材料或工法斷層，需要耗費數月、甚至數年的時間才能修復完成。

「這不只是維修問題，更是讓一份珍貴的文化風景暫時消失。」園方語重心長地寫道，不希望看到這份美景因為一時的疏忽而缺席。

家長陪伴是關鍵！ 園方：別讓回憶被踩壞

面對孩子在迷你世界中容易把自己想像成「巨人」的可愛天性，小人國也展現溫柔態度，表示理解孩子的投入與想像力。但同時也懇請家長在遊玩時多加陪伴與引導，讓孩子在欣賞微縮世界的同時，能同步建立「尊重」與「珍惜」的價值觀。

最後，園方再次呼籲大眾提升公德心：「一起守護這份得來不易的小小世界，讓回憶不被踩壞，讓美好能一直留下來。」網友也紛紛在貼文下留言力挺，支持園方嚴格執法，共同維護這座台灣特有的珍貴資產。

