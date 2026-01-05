小人國點點名 點到名享免費入園

【記者張沛森／桃園報導】桃園小人國主題樂園今天（5日起）至1月25日推出「點點名」優惠活動，只要名字裡面有「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」其中任一字且字型完全相同，直接免費玩整天！符合資格者請持有照有效相關證件正本驗證入園！同行的親朋好友也能享超甜價490元（至多2位）優惠入園！

小人國表示，小人國一票玩到底（除投幣類設施外），還可以盡情暢遊在迷你世界裡留影拍不停，欣賞不同主題的精采表演，開心遊玩戶外各項遊樂設施、以及在不受天候影響皆可暢遊的室內樂園等。活動相關資訊可至官網公告最新消息查詢（未滿3歲憑健保卡免費入園）。

小人國四大總統。小人國提供

