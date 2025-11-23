小人退散！ 4星座受阻礙 事業、感情恐受影響
每個人都希望人生可以一帆風順、順風順水，但實際上往往不如預期，明槍易躲、暗箭難防，生活中的小人往往會給我們帶來不少「驚喜」，搜狐網就幫大家整理了2026年容易遭逢小人阻礙的星座，提醒大家提高警覺。
牡羊座
2026年對牡羊座來說特別關鍵，既是事業上升期、又是戀愛甜蜜期，但卻也必須要多留意職場中的小人，稍有不慎就有可能因為小人陷害，而導致過去努力化為烏有，讓辛苦經營的事業毀於一旦。要加強警惕和防範，謹言慎行、多觀察，不要隨意與人交心，更不能把重要想法透露給別人，避免被人抓住把柄。
射手座
射手座在2026年的人際關係可以說是非常複雜，雖然身邊有很多真誠的朋友，需要幫助的時候亦能得到相當有力的支持，但身邊同時也有不懷好意的小人出現，也許是身邊的同事、親人、朋友，必須要多留意。雖然對方跟自己也許沒有太多矛盾，但可能因為忌妒心作祟而刻意搗亂，在對方的干擾下，可能影響情感關係，若處理不當甚至波及婚姻。
金牛座
金牛座一向心無城府、不喜歡隨波逐流，更不願意與人勾心鬥角，但在現今社會皆人心難測的情況下，想要獨善其身是非常困難的。2026年將有可能面臨複雜的人際關係，經常遭遇他人的挑釁與打壓，需要儘快處理，否則事業將會陷入止步不前的狀態。不過也不需過於焦慮，只要安分守己、踏實過日即可，身正不怕影子斜，只要保持原則，就不用怕落入小人的陷阱當中。
摩羯座
摩羯座的2026年可以說是相當坎坷，除了工作壓力和經濟負擔接踵而來以外，人際關係也是令自己頭痛的原因之一。摩羯座本身不擅長察言觀色、不喜歡揣測他人心思，更不喜歡說話直接，這樣的性格容易使自己陷入排擠和孤立的局勢當中。2026年出現的小人對自己充滿敵意，一直找機會施壓或製造阻力，稍有不慎就會變為被動的一方，甚至還有可能在不知情的情況下背黑鍋，須特別留意。
東森新聞關心您
民俗說法，僅供參考
更多東森新聞報導
2026年運勢爆發！專家點名「1星座」：重生的一年
下週星座運勢出爐！處女重新整理財務規劃
週六小雪！命理師曝6星座有小確幸
其他人也在看
天魁星助攻！4生肖有貴人幫 愛情事業雙開花 年底前好運大翻身
「天魁」是紫微斗數中被視為象徵貴人、氣質與桃花的吉星。紫微專家姚本軍指出，農曆十月天魁星全面啟動，將強力影響4生肖受天魁星照拂，不僅魅力大幅提升、感情運轉強，人脈與貴人也同步湧現，是全年少見的「桃花、健康2.0 ・ 1 天前
12星座本周運勢〈11.23~11.29〉
【牡羊座】致勝技巧：心存善念，收穫豐厚。【金牛座】致勝技巧：膽大心細，做好預算。【雙子座】致勝技巧：披荊斬棘，劍及履及。【巨蟹座】致勝技巧：樂於助人，貴人增多。【獅子座】致勝技巧：順勢而為，把握良機…科技紫微網 ・ 16 小時前
2026星座財運排行出爐！獅子遇貴人大進帳 第一名正偏財旺整年
2025年進入尾聲，2026年運勢如何引發關注。水孟國際命理「小孟老師」近日在YouTube分享2026年12星座財運排行榜，最後一名是魔羯座，雖然賺錢企圖心強，卻容易衝動消費，甚至出現短暫虧損，財運最旺的是巨蟹座，不只正偏財運佳，還能將興趣轉化成收入。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底運勢籤！2生肖財運爆發 屬豬「大凶」纏身
民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享十二生肖下周運勢籤詩，其中，屬虎、屬龍者財運佳，生肖豬則是「大凶」，建議重要決定延至12月。中天新聞網 ・ 1 小時前
12生肖本周運勢 屬雞者飛黃騰達、屬龍者愛情健康皆豐收
本周事業運前三名：1.雞工作：本週運勢旺盛，心想事成，為第一名。可以明確的向上司表明立場，到位的將專案完成，不居功自傲。2.龍工作：本周運勢不錯，為第二名。在公司多聽聽他人意見，對工作有幫助的主張和想法，才能取得成就。2.猴工作：本周運勢上升，同為第二名。即使...CTWANT ・ 6 小時前
小孟老師運勢／週末桃花誰家開？專家點「3星座」戀愛亂流注意了
生活中心／綜合報導11月23日星座戀愛運勢出爐！命理專家「小孟老師」點名今日由獅子座、牡羊座、天秤座呈現三段不同戀愛能量，甜蜜、平穩與壓力同時登場，其中，獅子座勇奪戀愛運冠軍，與伴侶相處自在順暢，感情升溫機率大增；牡羊座落在中段，默契感穩定但仍需細緻經營；而天秤座戀愛運較弱，容易因未來不確定而想太多，建議多給彼此安全感，以免小誤會發生，整體來看，今日星座戀愛氛圍差異大，各星座情感走向各有亮點與挑戰。民視 ・ 8 小時前
MLB》道奇、洋基灑幣有回報 山本由伸、寇爾獲評「最超值投手肥約」
美媒Jomboy Media球評奧立夫（Jolly Olive）近日評價大聯盟最高價的幾位投手合約，當今最貴的投手山本由伸簽有12年3.25億美元（新台幣101億）。「山本在日職統治多年，他今年的表現極佳，不過大家著眼的是他季後賽的表現，兩場完投與世界大賽G7救場，這只是他合約的第2年，還有10年的時間，但我會把他放在最頂級評價（值得每一分錢甚至有賺）。」中時新聞網 ・ 7 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 3 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 22 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 22 小時前
民進黨確定派「他」選宜蘭縣長！賴清德大讚：專業、正派、溫暖
即時中心／高睿鴻報導民進黨先前與公民同行，協助推動「全國大罷免」運動，可惜成效不佳，1席都未能罷掉；為了在下次2026年大選站穩腳跟，最近全黨皆已積極展開戰略布局。總統賴清德昨（22）天晚上，更在親自參加「新北市宜蘭同鄉會」時，大力為新北市長候選人蘇巧慧、宜蘭縣長候選人林國漳拉抬人氣；而對於當前知名度較低、但卻不缺專業度的林國漳，賴清德更是大篇幅力薦，盼鄉親能踴躍相挺。民視 ・ 1 小時前
「一刀未剪」被抓包刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」！三立：誤解
韓國女團TWICE今（22日）、明兩天將在高雄舉辦演唱會，出身台南的台籍成員周子瑜，出道多年首度在家鄉舞台表演。對此，總統賴清德昨天脫口說出，「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」則引發關注。有網友發現，《三立電視》一段標榜著「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢有閒」語句給剪掉，讓網友痛罵三立是「黨媒」。中天新聞網 ・ 22 小時前
傳台灣將投資美國12兆 網狂酸鄭麗君「最難纏的談判高手」
英國《金融時報》21日引述官員指出，針對台美的關稅談判，台美貿易協議預計近期會公布，台灣料將承諾投資美國4000億美元（約新台幣12兆元）。網友比對日本、韓國的談判內容，質疑「台灣怎麼有辦法談到全球最高」，此文引發熱議，網友紛紛開酸負責對美談判的行政院副院長鄭麗君，「有最難纏的談判高手阿」！中天新聞網 ・ 1 天前
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前