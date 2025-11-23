小人退散！ 4星座受阻礙 事業、感情恐受影響

在對方的干擾下，可能影響情感關係，若處理不當甚至波及婚姻。（示意圖／Pexels）





每個人都希望人生可以一帆風順、順風順水，但實際上往往不如預期，明槍易躲、暗箭難防，生活中的小人往往會給我們帶來不少「驚喜」，搜狐網就幫大家整理了2026年容易遭逢小人阻礙的星座，提醒大家提高警覺。

牡羊座

2026年對牡羊座來說特別關鍵，既是事業上升期、又是戀愛甜蜜期，但卻也必須要多留意職場中的小人，稍有不慎就有可能因為小人陷害，而導致過去努力化為烏有，讓辛苦經營的事業毀於一旦。要加強警惕和防範，謹言慎行、多觀察，不要隨意與人交心，更不能把重要想法透露給別人，避免被人抓住把柄。

射手座

射手座在2026年的人際關係可以說是非常複雜，雖然身邊有很多真誠的朋友，需要幫助的時候亦能得到相當有力的支持，但身邊同時也有不懷好意的小人出現，也許是身邊的同事、親人、朋友，必須要多留意。雖然對方跟自己也許沒有太多矛盾，但可能因為忌妒心作祟而刻意搗亂，在對方的干擾下，可能影響情感關係，若處理不當甚至波及婚姻。

金牛座

金牛座一向心無城府、不喜歡隨波逐流，更不願意與人勾心鬥角，但在現今社會皆人心難測的情況下，想要獨善其身是非常困難的。2026年將有可能面臨複雜的人際關係，經常遭遇他人的挑釁與打壓，需要儘快處理，否則事業將會陷入止步不前的狀態。不過也不需過於焦慮，只要安分守己、踏實過日即可，身正不怕影子斜，只要保持原則，就不用怕落入小人的陷阱當中。

摩羯座

摩羯座的2026年可以說是相當坎坷，除了工作壓力和經濟負擔接踵而來以外，人際關係也是令自己頭痛的原因之一。摩羯座本身不擅長察言觀色、不喜歡揣測他人心思，更不喜歡說話直接，這樣的性格容易使自己陷入排擠和孤立的局勢當中。2026年出現的小人對自己充滿敵意，一直找機會施壓或製造阻力，稍有不慎就會變為被動的一方，甚至還有可能在不知情的情況下背黑鍋，須特別留意。

廣告 廣告

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

2026年運勢爆發！專家點名「1星座」：重生的一年

下週星座運勢出爐！處女重新整理財務規劃

週六小雪！命理師曝6星座有小確幸

