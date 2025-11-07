小人連滾帶爬！小孟老師曝3生肖立冬迎好運高峰

立冬已於11月7日到來，象徵冬季正式開始。命理專家小孟老師近日在社群平台發布影片，指出在立冬時節，龍、猴、雞三個生肖將迎來財運高峰，同時能夠擺脫身邊的小人，讓負面影響連滾帶爬地離開。

（示意圖／Pexels）

根據小孟老師的分析，排名第三的生肖雞在立冬後財運會明顯提升，平時勤奮謹慎的特質將獲得加成效果，使正職收入、副業或投資都能穩健成長。此外，屬雞者的貴人運也將增強，周圍的人會提供實用的建議與資源，讓金流更加順暢。工作環境中的八卦小人也將被順利驅離。

排名第二的生肖猴在立冬時財運呈現明顯上升趨勢。小孟老師表示，屬猴人靈活聰明的特質會被進一步放大，使他們在投資理財方面比平時更加敏銳，能輕易抓住短期投資機會或工作額外收入，帶來實際收益。同時，屬猴者也能憑藉實力與氣場壓制小人，讓負面人物迅速離開生活圈。

排名第一的生肖龍在立冬到來時，才運將開始穩步攀升。小孟老師指出，屬龍人平日累積的人脈與經驗會在此時發揮作用，加上貴人運旺盛，能獲得實用的建議和資源，使財務安排更加周全。整體財運呈現穩中帶旺的狀態，收入和資產都會明顯提升。生活中若出現小人，他們會自動遭受果報，有其他人幫忙處理，讓小人連滾帶爬地離開生活圈。

（中天新聞提醒您，運勢文章僅供參考，切勿迷信。）

