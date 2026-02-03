小便痛、反覆血尿⋯竟是罕見尿道癌作祟！醫揭「4警訊」好發中年女性

70多歲的李姓婦人因長期性反覆小便疼痛、血尿及解尿困難，至泌尿科門診就醫，經施作內視鏡尿道腫瘤刮除，術後病理報告為罕見人類乳突病毒（HPV）導致的尿道鱗狀細胞癌。由於該尿道鱗狀細胞癌具侵犯性為第三期，醫療團隊決定安排化療及放射治療，經3個月治療後，尿道鏡追蹤及核磁共振掃描下發現尿道腫瘤已消失，目前仍接受積極追蹤中。











仁愛長庚醫院泌尿科主任劉緯陽表示，病人一開始很像是典型夏季泌尿道感染的症狀，會有解尿疼痛及血尿，但是以抗生素治療2週後，上述症狀並無明顯改善，而且在尿道口一直有摸到硬塊。後來接受進一步尿道鏡檢查，發現其尿道已全部被腫瘤塞滿，深度核磁共振掃描則呈現全段尿道腫瘤已侵犯到陰道壁。

尿道癌常見4症狀



劉緯陽說明，女性尿道鱗狀上皮癌是極為少見的惡性腫瘤，是由人類乳突病毒（HPV）所引起，多發生在中年以上女性，約佔所有泌尿生殖系統癌症的1%以下。早期尿道癌可能沒有明顯症狀，容易與一般的尿道炎、膀胱炎混淆。

劉緯陽指出，女性尿道鱗狀上皮癌的常見症狀包括：

血尿

排尿困難（如尿流變細、排尿費力）

尿道出血（如非經期的異常出血或尿道口分泌物）

局部腫塊（在尿道口觸及到贅生物或硬塊）

劉緯陽提到，由於女性尿道較短，腫瘤若未及時發現，容易向外侵犯至陰道、外陰部，或向上侵犯到膀胱頸。因此，若有上述症狀應安排內視鏡檢查，排除腫瘤問題。









由於病人腫瘤侵犯範圍廣泛，若直接進行手術切除，恐將影響正常泌尿道功能。劉緯陽說，因此將其轉介至放射腫瘤科，並會同血液腫瘤科共同規劃治療策略，爭取泌尿道器官保存的可能性。經跨科團隊充分討論後，最終決定採取根治性同步化學放射治療，以尿道腫瘤作為主要照射目標。

劉緯陽解釋，因病灶位置鄰近外陰部的敏感皮膚區域，病人在治療期間一度出現中度以上的放射線皮膚炎及泌尿道發炎等副作用。但最終順利完成完整療程。治療結束後，相關副作用皆已恢復，後續追蹤檢查亦顯示腫瘤已消失，治療成效良好。





HPV好發頭頸、子宮頸及皮膚



劉緯陽強調，此種人類乳突病毒導致的鱗狀細胞癌多好發在頭頸部、子宮頸及皮膚，於尿道部份非常少見，國外只有少數病例報告可供治療參考，所以對於治療上只能藉由腫瘤團隊會議多位專家集思廣益，進一步幫病人找到有效的治療方向。

劉緯陽呼籲，如果中年以上女性有反覆泌尿道感染接受抗生素治療效果不彰，又持續性血尿，應請泌尿科醫師安排進一步檢查，找出真正病因，避免延誤治療時機。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為小便痛、反覆血尿⋯竟是罕見尿道癌作祟！醫揭「4警訊」好發中年女性