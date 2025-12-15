小個子救星！寬褲穿搭「黃金5法則」，160cm以下也能穿出超模比例





寬褲的慵懶隨性、修飾腿型的優點讓人愛不釋手，但對於身高在160公分以下的嬌小女生來說，挑選和搭配寬褲確實需要一些小秘訣。以下就為妳揭密小個子女孩究竟該怎麼穿才能顯高又顯瘦！

小個子女孩寬褲穿搭秘訣1.挑選高腰設計

小個子在挑選寬褲時，請務必選擇高腰的設計，因為它能將你的腰線拉到全身的最高點，在視覺上就能直接拉長腿部線條，立刻營造出「胸部以下都是腿」的錯覺。

小個子女孩寬褲穿搭秘訣2.紮入上衣

在搭配高腰寬褲時，可以將上衣的下擺紮入褲頭裡，展現出明確的高腰線。清楚劃分上下身比例劃分是顯高的基礎，還可以避免五五身比例，反而顯得更矮小。

小個子女孩寬褲穿搭秘訣3.平衡份量感

為了平衡寬褲的份量感，讓整體視覺更俐落，小個子女孩在上衣的選擇至關重要。建議選擇短版或修身上衣，可以直接露出高腰線甚至腰部肌膚，讓比例瞬間被拉高。

小個子女孩寬褲穿搭秘訣4.掌握黃金長度

其實不是並所有寬褲都適合嬌小女生，要慎選款式才能發揮修飾效果，其中長度就是顯高顯瘦的關鍵之一。嬌小女生可以選擇九分褲，露出全身最纖細的腳踝部分，不僅能帶來輕盈感，也是小個子最安全、最顯瘦的選擇。

如果你想追求戲劇性的長腿效果，可選擇長度及地、蓋過鞋面的款式，搭配高跟鞋或厚底鞋，就能將腿部線條偷偷拉長！

小個子女孩寬褲穿搭秘訣5.版型材質選對更加分

除了長度之外，版型和材質的選擇也能有加分效果，小個子女孩可以選擇布料柔軟、垂墜感強的材質，如西裝布料、絲質混紡，因為這些布料能順著腿型往下延伸，顯得筆直修長。避免選擇過於厚重或布料硬挺的款式，那樣容易壓縮身高。

