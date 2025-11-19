小偉再發聲否認「向館長討兩千萬」 網見1點超傻眼

館長陳之漢與昔日元老級員工之間的紛爭持續延燒。（圖／翻攝自館長臉書）





館長陳之漢與昔日元老級員工之間的紛爭持續延燒，近日一名自稱「小偉」的網友在Threads發文，指控館長夫妻多年來對他造成心理壓力，並重提過去館長曾承諾「我有一億，你就有兩千萬」。相關貼文被網友轉貼至PTT後，引發大規模討論。

小偉在Threads中指出，多年前涉及的性騷擾事件，他之所以選擇沉默，是因為當時年輕、害怕，又需要工作維持生活。再加上當時公司與合作廠商間仍有資金往來，他擔心若公開爆料，可能造成他人數千萬的損失，因此遲遲未敢說出口。他也強調，網路上盛傳的「向館長索討兩千萬」並非事實，而是館長過去曾親口說過「我有一億，你就有兩千萬」的承諾，因此他只是重提此話，並未以事件換取和解金。

小偉也貼出訊息截圖，可以看到他向館長夫妻控訴多次遭到心理壓力與不當對待，甚至因長期精神緊繃而罹患甲狀腺亢進，未來必須終身服藥。他還提到，館長曾用「我有一億你就有兩千萬」的話安撫他，結果卻落空，加上近期傳出的冷言冷語，讓他感到相當失望。截圖中，他也提及自己付出十多年，如今身心俱疲，認為「是時候談和解了」。

小偉在文中回憶創業初期的艱辛，表示他在「成吉思汗」中從來不是教練或業務，而是負責各項瑣碎事務的「看頭看尾」角色。早期公司資金吃緊時，他甚至賣掉自己的車來支撐工程費用。薪資方面，替他加薪的多半是鑒哥而非館長。他也形容自己過去常常一個人計算全公司薪資，「一塊錢都不能錯」，算到半夜更是家常便飯，質疑館長過於輕忽他的貢獻。

小偉向館長喊話，認為館長應該反思為何身邊的人陸續離開。他表示，多年來大家都給館長足夠的面子，沒有人計較，但如今反而是館長先開始計較。他批評館長近來的態度讓人完全心寒，並在文末提醒對方應儘快將欠款歸還鑒哥。

然而當這些對話截圖被網友轉貼至PTT後，立刻引起爭議。大批網友質疑截圖中並無館長回覆內容，無法證明小偉的說法。有網友直言「這也叫證據？」、「整段都是自己在講話？」、「我跟記事本對話也能當證據嗎？」也有人諷刺以為是館長的回覆，結果看半天都是單方面訊息。不少人懷疑整件事可能是反串或操作，呼籲他人勿過度解讀，目前小偉身分是否屬實仍有疑問，事件仍在持續發酵中。



