小偉出手了？控館長逼「X館嫂2次」看性愛片 新北勞工局證實接獲申訴

館長遭昔日戰友李慶元（圖）高階主管小偉，開直播「毀滅式爆料」。（翻攝臉書＠李慶元、飆捍）

網紅「館長」陳之漢副業橫跨電商、餐飲等，但上月遭昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉，開直播「毀滅式爆料」指控逼員工「X大嫂」高達2次，甚至還傳性愛片與錄音給員工，但對於事件館長全盤否認，也硬起來反擊，也傳出小偉一度神隱，原以為事件落幕，但新北市勞工局今（15日）證實，當事人已在12月3日提出申訴，案件正立案調查當中。

小偉指控館長涉嫌職場性騷擾事件後，一度神隱，未再對事件做出任何回應，不過新北市勞工局表示，當事人已於本月3日提出申訴，目前正在調查中，若有違法情事，將提送「新北市政府就業歧視評議及性別平等工作會」審議決定，預計將在本月底召開。

前員工毀滅式爆料，館長正義人設崩毀？

回顧整起事件，館長遭昔日戰友李慶元、特助小瑋、總監吳明鑒聯合爆料，包含館長介入他人感情搶走館嫂，以及因與老婆房事不順，要求小瑋傳私密照給館長助興，甚至2度要求小瑋「X館嫂」，導致小瑋飽受精神壓力，因此離職並求助身心科，一年後回鍋又遭館長言語霸凌，忍無可忍下決定站出來討公道。

館長全盤否認淪羅生門？

針對相關指控，館長第一時間也出面澄清，坦言當時與老婆沒性生活，但絕對沒有逼小偉，強調「我沒有叫小偉X我老婆，那時是在跟我老婆開玩笑的情趣。」同時反控，對方情勒、恐嚇自己多年，3名出面爆料的員工不知道從公司拿走幾千萬元，車也都是公司出錢租賃的車輛，怒嗆爆料者「現在離開公司，直接開除掉，大家來打官司法院見」。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

