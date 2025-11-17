小偉控館長「要求傳私密照助性」 涉職場性騷！勞工局籲主動申訴調查

館長陳之漢被員工控訴性騷擾。翻攝自飆悍FB



網紅「館長」陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元、特助小偉、總監吳明鑒開直播爆料，直指館長曾要求小偉傳私密照助性，和老婆發生多次性關係，造成小偉心理創傷。對此，勞動部長洪申翰今（17日）說明已請新北市勞動局主動查明，勞動局則回應，已透過各管道積極聯繫當事人，不過職場性騷擾需受害勞工提出申訴，主管機關方可啟動調查。

李慶元、小偉與吳明鑒上週五晚間透過直播爆料，揭露館長曾不顧私德，介入他人感情搶走館嫂，還因自己生理限制，要求小偉傳私密處照片供夫妻倆助性，甚至還要求小偉與館嫂多次發生性關係，以致小偉受創需求助身心科，因而離職。豈料1年後再度回鍋，遭館長言語羞辱，現在無法再忍，要求館長正式道歉。

對於小偉等人爆料涉及職場性騷擾，洪申翰今日回應，不管員工離職與否，都可以主動向地方主管機關申訴，若調查屬實，館長身為公司代表人，將面臨《性別平等工作法》的最高100萬罰鍰。

洪申翰也說，由於此案是社會高度關注事件，勞動部已請新北市勞工局主動查明。

被部長點名的新北勞工局則回應，目前已透過各種管道聯繫當事人，不過，受害勞工也須主動提出申訴，並提供主管機關人、事、時、地等性騷擾相關資訊，勞工局將依據事實啟動調查。勞工局再度呼籲，當事人可主動向勞工局申訴。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

