小偉離職1年「為何回鍋又爆料館長」？網曝致命關鍵：細思極恐！

娛樂中心／李紹宏報導

網紅「館長」陳之漢被昔日夥伴「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉等人「毀滅式爆料」後，雙方一度交鋒，讓網友議論紛紛，不過有網友便好奇，為何小偉離職一年多後，又跑回公司並爆這一波大料？對此，不少人點出關鍵原因，直呼真的細思極恐！

館長陳之漢被高階主管小偉等人毀滅式爆料。（圖／翻攝自IG @power3067830678）

PTT熱議小偉陰影很大還能回鍋？鄉民點破關鍵：實在太香了

這名網友在PTT發文表示，「聽大師兄描述事情過程時，一直有種很奇妙的違和感。後來才想到，描述的時間線是館長NTR事件，然後過幾年小偉身心受創離職。離職一年多，又跑回公司當主管，每個月領8.9萬」，質疑小偉如果真的陰影很大，為何他離職一年多又突然跑回來任職，還爆料館長？

廣告 廣告

對此，不少網友紛紛點出關鍵原因就是「錢和能力」，「8～9萬很香」、「沒那個能力怎麼可能領高薪，可能覺得當時沒答應很可惜，回來看看」、「爽啊，握著黑料操控老闆的工作哪裡找」、「陰影太大了，大到必須拿鈔票擦眼淚...QQ」、「 $$$$$太香了」。

爆料者之一的小偉為何離職一年又回去當館長員工，引發鄉民熱議。（圖／翻攝自PTT）

被館長反擊「討千萬封口費」嗆恐嚇！大師兄親回：有更猛爆料

面對撲天而來的驚人爆料，館長昨（15）日晚上曾開直播稱這些爆料者只發布對自已有利的證據，雖然承認手機中確實有私密片，「那是我露XX的影片」；反嗆小偉回任後月薪8萬元，還配給一台奧迪汽車，「每天不做事，看股票、玩遊戲，真那麼委屈，為什麼還回來？」也酸其他爆料者「「錢早就被你們拿光了，不是被爆料才給」。

針對館長回應，爆料者之一的大師兄李慶元表示，「一些資料跟證據，我會陸續整理上傳，已確保我跟總監及小偉清白跟名譽」。

更多三立新聞網報導

他納悶「炸銀絲捲」都誰在點？一票網暴動了：你懂啥！根本寶藏單品

關鍵錄音檔曝！館長認誤判情勢「才到中國找機會」：表現夠好錢就到位

台積電Logo「神秘11黑點」是啥？資深員工曝感人原因：難怪變護國神山

變冷番薯！入秋最強冷空氣要來了 北部、東北部「這2天」恐探12度

