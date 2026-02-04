小傷口也可能致命！50多歲農民遭刺傷 牙關緊閉、全身痙攣竟是「破傷風」警訊

外傷不只怕感染，更可能引發破傷風。奇美醫院院長林宏榮提醒，若出現牙關緊閉、痙攣等症狀，應立即就醫，並施打破傷風疫苗。（攝影／陳稚華）

一個看似不起眼的小傷口，卻可能引發致命危機。 台南一名50多歲從事農務的男子，在農地工作時不慎遭尖銳物刺傷，因傷口不大而未特別處理，沒想到數日後竟出現牙關緊閉、全身僵硬、痙攣，甚至呼吸困難，緊急送醫後確診為破傷風，所幸即時治療，才撿回一命。

根據疾病管制署資料，2025年截至目前已有3例本土破傷風病例，今年1月中旬即出現首例。臨床上，急診外傷病患中約有2成需評估是否施打破傷風疫苗。醫師提醒，隨著農曆春節將近，居家大掃除、出遊活動增加，燙傷、割傷、穿刺傷等意外風險升高，破傷風感染的警覺性不容忽視。

傷口小不代表沒事...醫：出現牙關緊閉、痙攣要立刻就醫

奇美醫院院長、神經外科醫師林宏榮指出，破傷風是外傷後常見但容易被忽略的感染症，致病原因並非細菌本身，而是破傷風桿菌產生的外毒素（exotoxin），會影響神經系統，造成劇烈且疼痛的肌肉收縮，典型症狀包括牙關緊閉、頸部與背部僵硬、全身痙攣，嚴重時可能導致吞嚥困難、呼吸衰竭，甚至死亡。

林宏榮表示，多數民眾童年時期都曾接種過破傷風疫苗，因此平時較少見病例，但疫苗保護力會隨時間遞減，一旦遇到外傷、特別是污染性高的傷口，就可能成為感染破口。

破傷風雖非高發疾病，但一旦發病恐危及性命，醫師強調外傷後疫苗評估不可少。（攝影／陳稚華）

災害與意外情境下，破傷風風險升高

醫師也提醒，在天災或大量外傷情境中，破傷風風險會明顯上升。

台灣因地處多災環境，颱風、水災後常有民眾投入清理與救援工作，若在泥水或受污染環境中受傷，卻未即時處理或補打疫苗，恐增加重症風險。

林宏榮也指出，從公共衛生與醫療體系準備角度來看，破傷風疫苗仍是不可或缺的一環。

成人保護力逐年下降，外傷後是否補打疫苗成關鍵

新北市健保診所協會理事長、外傷專科醫師施君翰說明，破傷風疫苗保護力約可維持10年，不像流感或新冠疫苗每年提醒接種，因此多數成人在不自覺中已喪失足夠保護力。若發生穿刺傷、割傷、車禍擦挫傷，或傷口接觸泥土、鏽蝕物品，感染風險將大幅提高。

他建議，若民眾在高污染環境中受傷，或傷口較深、有感染疑慮，應由醫師評估後接種破傷風疫苗。「特別是機車族、長者及慢性病患者，對外傷的修復能力較弱，更應提高警覺。」

施君翰指出，成人破傷風疫苗保護力會隨時間下降，外傷後補打是關鍵防線。（攝影／陳稚華）

急診外傷病人約2成需打破傷風疫苗

中華民國護理師護士公會全國聯合會常務理事吳秋鳳指出，從臨床經驗來看，破傷風一旦發病，病程嚴重且處理複雜，預防仍是最有效的策略。以台北慈濟醫院為例，每月急診外傷病人中，約有900人會接種破傷風疫苗，約占急診總量的2成。

她也提到，不僅病人需要注意，醫護人員在工作中若發生針扎或刺傷，也都會立即評估疫苗接種史，必要時補打一劑，以確保自身安全。

吳秋鳳指出，臨床觀察，約2成外傷病人需評估施打破傷風疫苗。（攝影／陳稚華）

破傷風疫苗供應撐起第一線，穩定產能成醫療韌性關鍵

國光生技執行副總經理張哲瑋強調，目前國內使用的破傷風疫苗中，僅有國光疫苗為國產並取得藥證，每年可穩定供應約百萬劑，長期支撐臨床外傷與預防接種需求。

隨著臨床實務經驗累積，醫療端也反映，傳統瓶裝或安瓶裝疫苗在開瓶、抽取過程中，較為耗時，操作上也需留意污染與針扎風險。張哲瑋提到，國光破傷風疫苗近來升級為「開蓋即打、免抽取免排氣」的針劑新劑型，以縮減施打前準備流程，提升第一線使用的便利性與安全性。

在疫苗供應體系方面，國光近年完成產線與製程的調整，2023年第一季已通過衛福部食藥署GMP查廠認證，經完整試產確效後，於2023年10月順利完成藥證展延，重新投產，並於2024年重新上市。

張哲瑋提到，國光破傷風疫苗近來升級為「開蓋即打、免抽取免排氣」的針劑新劑型，以縮減施打前準備流程，提升第一線使用的便利性與安全性。（攝影／陳稚華）

專家指出，成人破傷風疫苗保護力會隨時間下降，外傷後補打是關鍵防線。（攝影／陳稚華）

林宏榮指出，過去曾發生疫苗供應吃緊的情況，對急診醫師而言壓力不小，在天災或大量外傷事件發生時，疫苗供應是否充足、使用是否順暢，都是醫療體系韌性的重要基礎。

破傷風雖非高發疾病，但一旦發病，致死率仍高，專家強調，民眾對外傷處理與疫苗接種的正確認知，仍是守住健康的關鍵防線。

