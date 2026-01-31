小兄弟遭灌藥雙亡！恐需解剖驗毒物 二寶媽做筆錄僅冷回「忘記了」

記者林意筑／台中報導

31歲母親餵食2名孩子服用藥物，導致2名小孩倒臥家中死亡。（圖／翻攝畫面）

台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，今（31）日凌晨餵食2名兒子服用不明藥物後造成死亡，警消人員趕抵時，發現女子情緒激動且有自傷之虞，將她四肢捆綁後送醫進行保護管束，約下午時分，女子被帶回派出所製作筆錄，不過面對警方詢問，女子多以「不知道」、「忘記了」回應，無法清楚說明動機。

女子因有自傷之虞，被四肢捆綁後送醫進行保護管束。（圖／翻攝畫面）

今日凌晨，該名母親打電話向友人訴苦表示想不開、想輕生，更揚言「想帶2名孩子一起走」，好友驚覺有異立即趕往查看，但抵達時已見2名幼童倒臥床上、無生命跡象，緊急報警求助，警方趕抵時發現陳女情緒失控又有自傷之虞，擔心發生意外只好將其戒護就醫。

女子現任男友（藍衣者）現身殯儀館。（圖／翻攝畫面）

直到下午時分，女子經治療後情緒較為緩和，出院後被帶回派出所進行詢問，不過對於員警詢問是否對2名兒子餵藥及藥物來源等問題，女子都避而不談，或是以「不知道」、「忘記了」回應。另外今日下午檢警會同法醫前往殯儀館進行相驗，檢方不排除解剖遺體並進行毒物化驗，釐清確切死因。

