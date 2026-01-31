小兄弟遭狠心母灌藥害死！「2個爸爸」同時現身殯儀館 落寞背影曝光

記者林意筑／台中報導

31歲母親餵食2名孩子服用藥物，導致2名小孩倒臥家中死亡。（圖／翻攝畫面）

台中西區一名31歲女子與前夫育有1子，因前夫長期對女子與長子家暴，2人離婚後長子則由女子、前夫輪流照顧，因近期長子放寒假前往與媽媽同住，未料疑似被餵下不明藥物造成死亡。今（31）日下午2時許，檢警會同法醫針對2名男童遺體進行相驗，媽媽的女子的前夫、現任男友都趕到殯儀館陪同，親友們感到不捨悲戚落淚。

女子現任男友（藍衣者）現身殯儀館。（圖／翻攝畫面）

今日凌晨時，該名母親曾打電話向友人表示想不開、想輕生，更揚言「想帶2名孩子一起走」，好友驚覺有異立即趕往查看，但抵達時已見2名幼童倒臥床上、無生命跡象。救護人員趕抵後立即將2名男童送至林新醫院、中國附醫搶救仍不治。

女子的前夫（棕色衣）現身殯儀館，面對兒子的離世感到不捨。（圖／翻攝畫面）

據了解，該名8歲長子女子是與前夫所生，2人因故離婚後，長子由前夫與女子輪流照顧，近期長子因放寒假後前往媽媽家居住，沒想到才與母親住幾日，就疑似遭媽媽餵藥致死。今日下午2時許，檢警會同法醫前往殯儀館進行相驗遺體程序，女子的前夫、現任男友同時現身殯儀館，2人面對兒子的離世都感到萬分悲悽，時不時的探向冷凍庫內，白髮人送黑髮人的痛讓2名父親難以接受。

