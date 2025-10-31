小兒麻痺行動不便 曹貴足做慈濟不受限

今年63歲的南投慈濟志工曹貴足，因為罹患小兒麻痺，右腳萎縮不良於行，導致她從小缺乏自信，走入慈濟逐漸打開封閉心門，她積極募愛心竹筒，希望更多人一起共善，每星期五固定在長照據點幫忙。

南投聯絡處空間寬闊，三輪車是曹貴足最好的幫手。

「有這部賓士三輪車 我就輕鬆多了。」

罹患小兒麻痺，右腳萎縮變形，走路不方便，曾經陷入自卑的陰霾。

慈濟志工 曹貴足：「害怕面對人群，因為對自己沒有自信。」

媽媽在世時是環保志工，曹貴足跟隨媽媽腳步走入慈濟，因為上人的法，還有志工鼓勵，逐漸打開封閉的心門。

慈濟志工 曹貴足：「今生為人 是很難得的，除了自己是有福，也要去照拂人群，做一個福上加福的人。」

做慈濟盡責又認真，每星期五在長照據點服務，有班長封號。

慈濟志工 簡秀員：「因為她無所不做，比如說要領款啊 簽名啊，所有打雜的，她現在 就很歡喜地都承擔 。」

「我很喜歡開車，開得很好是我的優點之一。」

以前開車遊山玩水，現在開車趴趴走是為了接引更多人行善。

「我們每天投1塊，不管1元 5元 10元 不嫌少，每天發一個善念。」

把握因緣跟親友說慈濟，分享愛心竹筒。

前同事 洪淑雲：「她腳不方便 然後能夠走出來，這樣很無私的奉獻，我覺得很佩服她。」

克服困難，點亮生命微光，曹貴足法喜付出，分秒不空過。

