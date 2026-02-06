小兔子關懷據點喜臨門 2長者許終身照顧

正哥和寶姐端著甜茶分請據點同學。（圖：新北社會局提供）

位於板橋區中山路二段光仁中學校門巷內的小兔子照顧關懷據點，昨（五）日傳來熱鬧鞭炮聲與喜樂歌聲，據點內一對高齡長輩在相識相伴兩年多後，決定攜手共度人生下半場。新北市政府社會局副局長許秀能受邀到場見證，祝福這對「老新人」彼此照顧、相互扶持，繼續在據點安心學習、快樂生活。

社團法人中華小兔子新生命協會理事長林孟汝表示，該關懷據點在社會局輔導下，每週一至週五服務上百位長輩及視障朋友，因空間有限採分流上課，課程內容涵蓋桌遊團康、健康促進、手機教學及沖泡咖啡等，深受社區長輩喜愛。林孟汝指出，八十七歲的正哥與七十五歲的寶姐皆已喪偶，獨居多年，因在據點一起上課逐漸熟識，彼此關懷。數週前，正哥於據點活動時突然倒地，一度失去生命跡象，林孟汝即刻進行心肺復甦術搶救，並由消防人員接手送醫，成功挽回生命。

歷經生死關頭，正哥深刻體會人生無常，更懂得珍惜當下；寶姐在他住院與返家休養期間，主動關心照顧，情誼令人動容。正哥康復重返據點後，決定給寶姐一個名分，攜手共住、相互扶持。當天據點張燈結綵，貼上「雙星報喜，家有喜事」紅聯，長輩們盛裝出席祝賀，正哥與寶姐互戴戒指，端上甜茶與喜餅分享幸福，場面溫馨。