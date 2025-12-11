小公司大能量？ 台南福麥隱身旅館卻奪億元國防標案

福麥公司登記現址為旅館，並無對外招牌。（記者王勗攝）

記者王勗／台南報導

立委王鴻薇爆料國防部「RDX海掃更」炸藥標案得標廠商為台南「室內裝修」公司─福麥公司。經查訪營業登記位於中西區公司現址，該處實為旅館，據了解，公司辦公室位於三樓，老闆、老闆娘鮮少在該處辦公，一千兩百萬資本額的地方公司何以奪得八億餘元軍購標案？也引發外界好奇。

據公司登記資訊顯示，福麥國際室內裝修公司目前代表人為李文慶，先前負責人為李淑玲，而福麥公司登記現址旅館負責人為李淑玲，並無福麥公司招牌。藍營立委徐巧芯質疑福麥公司，為藏身在天麗行館的「隱藏版公司」。

廣告 廣告

登記資訊顯示，福麥資本總總額為一千兩百萬元，稅籍資料的資本額為一千九百萬元，營業項目包括建材批發、室內裝修、不動產買賣業等， 近年並無參與政府標案紀錄，卻一舉奪下八億元國防部標案，從營建業跨度至軍火更讓公司身分撲朔迷離。

現場查訪旅館外觀，一樓為大廳，二、三樓對外可見景觀陽台，頂樓種滿綠植，外觀就如同現代時尚旅舍。員工表示，老闆辦公室在樓上，鮮少在該地辦公，對於國防標案並無詳細了解。鄰里間與李姓夫妻時有接觸，但只知道從事建築行業，詳細經營狀況也不甚清楚，但觀察下來經濟實力背景雄厚。營建類同業也曾聽聞台南本地的福麥，偶有翻修或整修工程。