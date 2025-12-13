《小公視如何孵育下一代動畫創作者？》跨國聯合開發、人才共學、小型IP育成 動畫產業的新育種模式
【緯來新聞網】當日本、韓國的兒少動畫早已形成完整的IP產業鏈，台灣的公共電視兒少頻道「小公視」去年成立以來積極推動，以教育、文化與創作並行，培養出能理解市場又能保持創意自由的新世代說故事的人。「節目播出只是任務的一半，另一半是教育」，小公視兒少中心主任林瓊芬這麼認為，她將小公視的結構比喻為一個「三角形」，以孩子為中心，串連教師與家庭。
台灣的公共電視兒少頻道「小公視」去年成立以來積極推動，以教育、文化與創作並行。（圖／翻攝小公視臉書）
節目透過「兒少教育資源網」延伸為教案與課堂活動，讓老師能把動畫融入學習；家長則能透過家庭任務與孩子互動，像節目《下課花路米》的「減碳任務」活動在LINE上進行了69天，有超過6500位家長與孩子參與，每天完成不同任務就吸引上千名家長與孩子一同完成。這樣的三角循環，讓動畫不再只是娛樂，更成為社會教育的一部分，「唯有當孩子在學校學得到、家裡看得到、生活中能實踐，公共媒體的價值才會被真正完成」。12月20日小公視還將與台北市立動物園合作舉辦親子路跑，以保育動物為主題，「運動與健康福祉也是永續發展目標的一環，我們希望公共媒體能讓這些理念以生活化方式進入家庭。」
「減碳任務」活動在LINE上進行了69天，有超過6500位家長與孩子參與。（圖／翻攝小公視臉書）
談到下一代動畫創作者的培育，林瓊芬認為，創作的韌性與學習新科技的彈性同樣重要，「大家都在玩AI動畫，有些人會擔心被取代，但我覺得最重要的還是原創內涵。」她說，即使AI能協助生成畫面，真正能說故事的還是人，「未來的創作者要知道自己想和觀眾溝通什麼，並持續吸納新技術，這樣在變動的環境中，創作力才不會被時代淘汰」。
在跨國合作前，小公視以《妖果小學》走出完整的IP養成路線。這部從公視經典節目《水果冰淇淋》延伸的原創動畫，從偶戲到影集再到劇場版電影，經歷多年發展，讓團隊累積了從世界觀建構到角色塑造的完整經驗，林瓊芬說：「我們從無到有學會如何讓IP持續生長，這些經驗都是日後合作的基礎。」目前小公視每年產製時數達362小時，是過去的三倍，內容橫跨不同年齡層，從高中推理節目《成人高中偵探社》到生態教育與永續議題節目，創作者都能在實作中累積經驗。「我們要讓節目播出後仍能被老師使用、被家庭討論，甚至轉化成遊戲化學習。」
12月20日小公視還將與台北市立動物園合作舉辦親子路跑。（圖／翻攝小公視臉書）
除了節目和教育的結合推廣，在動畫和戲劇上陪伴創作者孵育作品的過程，小公視兒少中心戲劇及動畫專案組組長唐翊雯發現，台灣動畫發展最大的挑戰是「市場經驗的斷層」，「過去十年台灣動畫產業幾乎沒有真正市場化的過程，尤其是原創動畫。很多IP都是電視台推出一兩季就結束，宣傳與觀眾經營都相對薄弱。」她說，去年小公視成立後，終於有比較穩定持續的預算投入兒少內容的人才孵育與項目開發製作。，不過作品的開發到製作通常需要3到5年，如何長期穩定地支持成了小公視主要的課題。
小公視選擇與觀眾互動，在開發期間帶進觀眾喜好，團隊把動畫故事帶進幼兒園進行不同方式的測試，觀察孩子對角色、色彩與故事的反應，觀察什麼孩子會笑、會跟著緊張，或是會覺得無聊，「你會發現小孩的笑點其實是很相似。」唐翊雯說：「可能一個動畫表演上跌倒的滑稽感、主角遇到挑戰時誇張的反應就能逗樂他們，這些東西在創作時，成人創作者往往會不小心忽略。」她強調，創作者要學會像孩子一樣看世界，「從孩子的想像和感受出發，而不是用父母的角度在教育孩子。」
小公視愛唱歌系列《為寶貝唱一首歌》，找來三金主持人LuLu黃路梓茵演唱歌曲〈嗶嗶哩巴嗶哩布〉。（圖／小公視提供）
被市場看到的動畫《勇者動畫系列》便是一個範例。唐翊雯分享，第二季的宣傳策略成功讓作品被熱烈討論，故事整體跟流行音樂的跨界結合對觀眾來說非常吸睛。也提到小公視愛唱歌系列《為寶貝唱一首歌》，找來三金主持人LuLu黃路梓茵演唱歌曲〈嗶嗶哩巴嗶哩布〉，歌曲上線後，不僅流行在幼兒園小朋友與國小低年級學生，連長青族社團也把自己跟著旋律跳動上傳社群，幸運地和觀眾產生更多互動連結。她也提到，小公視接下來會推出三首新歌動畫，包含Sandra的〈Make a Wish〉、水果冰淇淋的〈你好歌〉以及《妖果小學》的〈沒關係〉，並規畫「節慶混音版」，小公視也可以陪伴台灣親子的每個節慶歡聚時刻。讓台灣原創的唱跳、動畫成為日常。
小公視兒少中心主任林瓊芬。（圖／記者陳明中攝）
小公視兒少中心主任林瓊芬補充，動畫的製作與宣傳需同步思考，因為內容再好，如果觀眾看不見，也無法發揮影響。她說：「我們在年度規劃時會區分不同時間軸的計畫，有兩年期、三年期的專案。電影的製作期最長，預算會依階段分配。」有些是節目預算，有些則歸在行銷預算，「因為現在的觀眾選擇太多，除了內容本身，也要努力宣傳讓觀眾看得到。」
林瓊芬透露，小公視也致力部分資源投入社群與地方推廣，例如與縣市合作舉辦親子活動或特映會。「像《勇者動畫系列》動畫回歸後引發粉絲熱烈反應，我們就安排多場實體活動延伸熱度。」目前小公視同時進行的動畫案約有十多部，從開發到製作階段不一，她笑著說：「動畫真的急不來，一部要做到完整，沒有兩年很難。」每一部都是「惜命命」（台語「珍惜」），「我們都把作品當孩子一樣呵護，因為它們都是台灣創作者的心血。」
