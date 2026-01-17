小公視《鹹魚小隊》第二季全面升級 分享防災重要觀念

記者周毓洵／臺北報導

小公視兒少科普實境節目《鹹魚小隊》第二季正式回歸，全面升級災難挑戰內容，聚焦更貼近生活的防災議題。今（17）日在科教館「小黑盒沉浸式劇場」舉辦特映會，原班人馬嚴八、三條魚再度集結，並迎來兩位新戰力：百萬訂閱手作實驗YouTuber「胡子」與全能型藝人「宇宙」，四位隊長與現場親子熱烈互動，也分享「防災真的不能只靠運氣」的重要觀念。

第二季《鹹魚小隊》從第一季的戰爭災難主題，轉向更貼近日常的危機情境，包括地震來襲、火場逃生、溪水暴漲、人群踩踏、隨機傷人等共13集災難任務，透過實境挑戰，讓孩子在緊張又刺激的任務中，學會冷靜判斷與正確應變。

首次加入兒少科學救難實境節目的宇宙，挑戰「山難求生」任務時直呼驚險。她分享拍攝過程中，不只要和小隊員一起走到懸崖邊，還得在天黑前用背包裡有限的物資搭建簡易帳篷，「怎麼搭都不對，眼看天色變暗又遇到寒流，真的差點完成不了任務！」她也坦言，和戲劇不同，《鹹魚小隊》很多時候必須即時反應，小隊員的真實反應常常超乎預期。

熱愛實驗挑戰的胡子，則在「溪水暴漲」單元中差點真的溺水，讓他印象深刻。他回憶，當下溪水湍急到完全無法控制身體，加上水下辨識方向困難，一度陷入恐慌，「那一刻才發現，理論跟實際真的差很多。」所幸製作單位安全防護完善，岸邊救生員立刻出手，才化解危機。他也提醒，不論大人或孩子，都應該隨時保有基本的安全警覺。

本季持續坐鎮的「科學擔當」嚴八與「救難擔當」三條魚，也直呼第二季災難類型更加多元、難度升級。嚴八笑說，小隊員在拍攝前完全不知道任務內容，「幾乎都是到現場才知道要挑戰什麼災難」，也因此反應更真實；三條魚則強調，災難不分年齡，每個人都應該從小建立防災觀念，才能在關鍵時刻保護自己。

製作人張颿駿表示，第二季的災難主題離生活更近，也更具真實性，希望孩子能在有趣的實境任務中，學會正確的災難應變知識，甚至把學到的觀念帶回家，成為家庭防災的小小推廣員。《鹹魚小隊》第二季即日起，每週五晚間8點在「小公視」平台播出，小公視YouTube與公視+同步上架。

小公視《鹹魚小隊》第二季特映會，主持人胡子（左起）、嚴八、宇宙相見歡。（公視提供）

04《鹹魚小隊》第二季除了原班陣容嚴八（右二）、三條魚（左二），本季更加入百萬訂閱YouTuber胡子（右一）及宇宙（左一）