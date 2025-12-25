小六兒壽司吃到飽「賺到一台Switch 2」 全場一直搖頭：媽媽中計了

國際中心／綜合報導

日本一家人到壽司吃到飽餐廳用餐，最後卻「多帶一台 Switch 2 回家」。（示意圖／資料照）

一家人到壽司吃到飽餐廳用餐，最後卻「多帶一台 Switch 2 回家」？日本一名網友「めがね」在社群平台分享家庭趣事，透露丈夫在用餐時點了過多壽司吃不完，正當場面陷入尷尬之際，小學六年級的二兒子忽然提出交換條件，表示只要答應購買 Switch 2，就幫忙把桌上剩餘餐點全部吃完，結果丈夫當場同意，文章曝光後，引發熱烈討論，眾人認為媽媽是被設局了。

原PO回憶，當晚一家人到壽司吃到飽用餐，因採限時不限量形式，丈夫一時拿了太多餐點，最後吃不下仍剩下一大盤壽司。此時二兒子突然表示「如果你幫我買 Switch 2，我就把桌上剩下的全部吃完。」話說完便迅速動手，將餐點清空。她笑稱，丈夫當時「吃得太飽，已經失去理性判斷能力」，還把兒子形容為「救命恩人」，並要求在回家路上順便購買一台 Switch 2，讓她滿頭問號。

父親吃不完兒子表示協助清空但要一台Switch 2。（示意圖／翻攝畫面）

貼文曝光後在社群上迅速傳開，累積逾數百萬次瀏覽、上十萬人按讚，許多網友笑稱這根本是「父子聯手設局」、「完美把握時機談判」，也有人表示，「留下剩飯的羞愧感催生了一台 Switch 2」、「這孩子太會談條件了」

面對外界調侃，原PO也半開玩笑回應，「老公不知道在幹嘛，如果真的是次子的計畫，那也太可怕了。」她補充，雖然是她親自去購買主機，但實際付款使用的是丈夫零用錢，因此並沒有太多怨言，家庭氛圍十分和諧，讓網稱羨。

