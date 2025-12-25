小六兒靠吃壽司「換到Switch 2」 網一看大驚：媽媽被設局了

【緯來新聞網】計畫通？日本一名40多歲媽媽日前和家人去吃壽司吃到飽，老公因為點了太多壽司吃不完，兒子表示可以幫忙吃完，條件是要一台任天堂遊戲主機「Switch 2」，結果真的如願以償，然而網友看完後都覺得「媽媽被設局」，掀起一番討論。

日本一名男童靠吃壽司換到一台Switch 2。（示意圖／翻攝自任天堂官方網站）

這名媽媽本月22日在社群X發文，透露一家人21日到壽司店用餐，老公因為得意忘形點太多，到最後吃不完，結果就讀小學六年級的二兒子興奮表示：「如果你買一台Switch 2給我，我就把剩下的壽司都吃掉」。

這名媽媽透露，老公可能因為吃太飽， 去了理性思考的能力，稱讚二兒子是她的「救命恩人」，還要她在回家路上買了一台Switch 2，讓她實在看不懂。

日本媽媽分享一家人去吃壽司的經過。（圖／翻攝自ZOZrcmxamdpRp1N X）

有趣的是，這名媽媽前幾天發文提到，因為她的粗心，二兒子意外發現聖誕老人的真實身分。今年她詢問小兒子想要什麼禮物時，兒子回答「Switch amiibo」，因為只要1980日圓，認為是個合理價格，讓她內心驚呼：「謝謝你這麼考慮周到」。

日本媽媽透露兒子知道聖誕老人的真實身分。（圖／翻攝自ZOZrcmxamdpRp1N X）

貼文至今已累計超過650萬次觀看，不少網友猜測是父子聯手設局，對此該名媽媽回應：「不知道我老公到底在幹嘛」，更表示如果是二兒子的計畫，那就太可怕了，不過她也透露是用老公的零用錢購買，「所以我也無所謂」。

