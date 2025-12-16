小六生「7成近視」醫示警：若未控制「年增度數」比成人高10倍

記者簡浩正／台北報導

國人近視盛行率高，小學入學有約2成的學生近視，平均每五位小一生就有一人需要戴眼矯正視力。醫師提醒，若不好好控制、建立良好用眼習慣，每年近視度數可能增加100度以上，是成人年增度數十倍之多，易發展成高度近視，增加日後白內障、青光眼、黃斑部病變等風險。

資料顯示，小一學童近視率就高達19.8%，至六年級達70.6%，國中三年級更飆升到近九成（89.3%）。中華民國眼科醫學會理事長王一中醫師指出，高度近視與多項致盲性眼疾高度相關，近視矯正已不僅是教育問題，而是重大公共衛生議題。研究顯示，高度近視者黃斑部病變風險增41倍、視網膜剝離風險增9倍、白內障風險增3倍，若近視達800度黃斑部病變風險更暴升至126倍。

王一中指出，改善視力問題的關鍵為早期發現、有效追蹤，兒童在6～15歲期間眼軸長度與屈光度迅速增長，年均近視加深約為50至100度，是成人年增度數十倍之多。在多項研究顯示，近視越早發生、進展越快，但早期控制則可顯著降低眼疾風險。

目前兒童近視矯正方式多樣，能及早控制降低兒童近視持續惡化的風險。王一中說，像是近視控制鏡片能有效減緩眼軸增長，搭配短效散瞳臨床實證也有不錯的效果；9歲後的兒童也可配戴角膜塑型片等都能對近視控制有很大的幫助，及早進行近視矯正才能降低高度近視及其併發症風險。

如何守護視力？開業營養師余朱青說，幫助眼睛、護眼抗氧化，飲食上可參考國健署的天天彩虹五蔬果攝取，而在補充品方面，除了常聽見的葉黃素、玉米黃素、蝦紅素等，花青素也是選擇之一。

