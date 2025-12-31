小兵立大功！麵包蟲分解塑膠 汪星人救蜜蜂

在2025年最後一天(12/31)，帶您回顧這一年來的生物界新亮點，牠們為地球永續作出貢獻。包括麵包蟲具有能分解塑膠的神奇酵素和細菌，可以連續30天狂吃塑膠；汪星人憑藉超強嗅覺，聞出蜂群傳染病成為蜜蜂救星。

汪汪隊立大功 超級大電影：「新一代英雄，超能力是真實存在的，登上大螢幕，我們需要為自己取個新隊名，汪汪隊如何，不夠貼切，需要再響亮一點，不如叫作 ，汪汪特攻隊。」

動畫電影的汪汪特攻隊，擁有超能力戰勝邪惡，而現實世界在美國密西根州，9歲的警犬梅普，退休後，改當蜜蜂守護者，套上鮮黃色防護衣和小靴子，憑著超強嗅覺，精準聞出遭到「美洲幼蟲病」芽孢桿菌感染的蜂箱，避免蜜蜂全軍覆沒。

廣告 廣告

領犬員 史泰克斯卡：「幸虧梅普的專業本能，超越牠的疑問，為何我要穿成這樣，我為什麼要這樣做。」

在法國則有水公司，成立了狗狗抓漏大隊，輕鬆聞出自來水裡的氯氣味。6年來找出1500個水管漏水處。暖化推升的登革熱、茲卡等病媒蚊疾病，布宜諾斯艾利斯大學實驗室，持續培育兩種小型的本土淡水魚，牠們專吃病媒蚊的蟲卵和幼蟲。 小兵立大功的還有麵包蟲 ，體內的特殊酵素和細菌，能把塑膠，分解成二氧化碳與水。

國際昆蟲中心分子生物學家 哈米絲：「我們未來計畫進一步研究，能否複製這種細菌用於塑膠降解，甚至更進一步工業量化生產，且易於實際運用於生活的塑膠降解。」

生物界本就有無限可能，持續探索，讓未知變新知，2026、永續共好再進階。

更多 大愛新聞 報導：

美食物券斷炊 各界募愛馳援清寒家庭

美國冬季風暴 升級炸彈氣旋

